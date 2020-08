FC Bayern: Profis schreiben Fans offenen Brief

Die Profis des FC Bayern München haben sich vor dem Finale der Champions League in einem Brief bei ihren Fans "für die treue Unterstützung" bedankt.

"Wir vermissen Euch - und wir werden alles geben, um Euren und unseren Traum wahr werden zu lassen", stand in Schreibmaschinen-Lettern in dem Brief geschrieben, der vom Klub am Samstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.