US Open: Angelique Kerber bestätigt Teilnahme

Angelique Kerber wird bei den US Open an den Start gehen © Imago

Einige Stars fehlen bei den diesjährigen US Open. Angelique Kerber sagt ihre Teilnahme am Grand Slam zu. Leicht macht sie sich diese Entscheidung aber nicht.

Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber wird "nach sorgfältiger Überlegung" bei den US Open in New York (31. August bis 13. September) antreten.

Leicht habe sie sich die Entscheidung nicht gemacht. "Schließlich befinden wir uns nach wie vor mitten in der Pandemie", sagte Kerber, die am Sonntag in den Flieger nach New York steigen wird.