FC Bayern - PSG: Thorsten Fink über Champions-League-Finale, Salihamidzic

Vor dem Champions-League-Finale gegen PSG erinnert sich Ex-Bayern-Profi Thorsten Fink bei SPORT1 an seine beiden Endspiele in der Königsklasse und warnt den FCB.

Mehr Drama geht nicht. Den Fans des FC Bayern stockt bis heute der Atem beim Gedanken an den 26. Mai 1999.

Noch in der Nachspielzeit führten die Münchner gegen Manchester United mit 1:0, bevor die Engländer innerhalb von zwei Minuten eiskalt zuschlugen und das Champions-League-Finale für sich entscheiden konnten. Hinterher blieb den Bayern nichts anderes übrig, als dabei zuzuschauen, wie David Beckham und Co. den Henkelpott in den Nachthimmel von Barcelona reckten.