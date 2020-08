Transfermarkt: Paul Will wechselt vom FC Bayern zu Dynamo Dresden

Defensiv-Allrounder Paul Will verlässt die Drittligamannschaft der Bayern, bleibt der Liga aber erhalten. Der 21-Jährige schließt sich Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden an. Will unterschrieb bei der SGD einen Dreijahresvertrag.

"Paul kam mit dem Wunsch auf uns zu, eine neue Herausforderung anzunehmen. Er hatte großen Anteil am Aufstieg der Amateure in die 3. Liga und an der Meisterschaft", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer in einem Klub-Statement.