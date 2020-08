Europa League: Haar-Zoff zwischen Ever Banega und Antonio Conte

Im Europa-League-Finale des FC Sevilla gegen Inter Mailand ging es heiß her. Sevillas Ever Banega macht sich besonders kreativ über Inter-Trainer Antonio Conte lustig.

Obwohl der FC Sevilla am Ende den Pokal in den Kölner Nachthimmel reckte, gehörten nach dem Spiel die Schlagzeilen Inter-Coach Antonio Conte.

In einem hart umkämpften Finale brannten dem Italiener mehrfach die Sicherungen durch. Besonders lautstark echauffierte sich der 51-Jährige dabei in Halbzeit eins über eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung, die den Italienern einen Elfmeter verwehrte. Dies nahm Mittelfeldmotor Ever Banega vom FC Sevilla zum Anlass, um den Trainer mit seiner Frisur zu provozieren.