Romelu Lukaku: Rekord von Ronaldo, Cristiano Ronaldo, aber bittere Final-Pleite

Als Romelu Lukaku in der 74. Spielminute reflexartig den Fuß in den Ball hielt, konnte er nicht ahnen, dass er die ganze Saison von Inter Mailand auf den Kopf stellen würde.

Der Fallrückzieher von Sevillas Diego Carlos wäre am Tor vorbeigegangen, doch so landete er im Tor der Mailänder – und entschied das Finale der Europa League zu Gunsten der Andalusier, die sich durch das 3:2 ihren sechsten Titel holten .

Lukaku mit Führung für Inter

Früh hatte Lukaku Inter in Führung gebracht – auf seine unnachahmliche Weise, mit der er in den letzten Monaten hinter Bayerns Robert Lewandowski der wohl dominanteste Stürmer Europas war. ( Service: Spielplan und Ergebnisse der Europa League )

Der Belgier legte den Ball an Diego Carlos vorbei und der Brasilianer, der später zum Helden wurde, konnte sich im Strafraum nur noch mit einem Foul behelfen. Lukaku trat selbst an und verwandelte den Elfmeter eiskalt.

Auf den Spuren von Ronaldo und Cristiano Ronaldo

Bei 51 Partien eine außerordentliche Quote, die Lukaku bereits ein Kapitel in den Geschichtsbüchern des stolzen Traditionsklubs einbringt. Der letzte Inter-Spieler, der so viele Tore in einer Spielzeit für die Nerazzurri erzielte, war der Brasilianer Ronaldo 1997/98.