NHL: Titelverteidiger St. Louis Blues scheitert in erster Playoff-Runde

Die St. Louis Blues unterlagen in der ersten Playoff-Runde den Vancouver Canucks © Getty Images

Sensationelles Aus für die St. Louis Blues. Der Vorjahreschampion fliegt in den NHL-Playoffs schon in der ersten Runde raus.

Titelverteidiger St. Louis Blues ist in den NHL-Playoffs sensationell bereits in der ersten Runde gescheitert.

Der Stanley-Cup-Sieger unterlag den Vancouver Canucks in Edmonton mit 2:6 und verlor die Best-of-Seven-Serie mit 2:4. In der regulären Saison waren die Blues noch das beste Team im Westen, während sich die Canucks mit viel Mühe in die Playoffs retteten.