FC Barcelona, Lionel Messi will wechseln - PSG und Inter Mailand nehmen Kontakt auf

Messi vor dem Absprung? Seine Optionen in der Analyse

Demnach haben die Klubs Messis Zukunftsplanung erfragt und ihr Interesse an einer Verpflichtung signalisiert. Manchester City soll noch keine Bemühungen für einen solchen Transfer-Coup unternommen haben. Das Team von Trainer Pep Guardiola wurde in den letzten Tagen mit Messi in Verbindung gebracht.