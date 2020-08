Formel 1: Gerhard Berger rät Sebastian Vettel zu Karriereende

Gerhard Berger, ehemaliger Formel-1-Pilot, sieht in der jetzigen Situation von Sebastian Vettel nicht viele Optionen. Er rät dem 33-Jährigen zum Karriereende.

Das Ringen um die Zukunft von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel bestimmt in dieser Saison schon seit längeren die Schlagzeilen. Doch eine baldige Entscheidung, wie es für den viermaligen Weltmeister nach der Saison weitergehen soll, ist erstmal nicht abzusehen.

Ex-Formel-1-Profi Gerhard Berger jedenfalls hätte für sich schon eine Entscheidung getroffen, wenn er in der gleichen Situation stecken würde. Im Interview mit Sky rät er Sebastian Vettel zu einem Karriereende.

"Ich würde als viermaliger Weltmeister, der sich nie verletzt hat, der Familie hat, der ein gutes Einkommen gehabt hat, eher den Entschluss fassen und sagen: Okay, bye-bye!'", so der heutige Chef der DTM. Die Option Racing Point sieht Berger in der kommenden Saison noch nicht für ernsthaft konkurrenzfähig.