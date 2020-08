NBA: Toronto Raptors feiern dritten Sieg in der Serie gegen Brooklyn Nets

Gegen die Toronto Raptors verlieren die Brooklyn Nets auch in Spiel drei. Jarrett Allen liefert ein Kuriosum, während Toronto kurz vor dem Einzug in Runde zwei steht.

Mit dieser Power an beiden Enden des Spielfelds ließen die Raptors zu keinem Zeitpunkt des Spiels auch nur den Hauch eines Zweifels aufkommen, dass sie nach diesem Spiel mit 3:0 in der Serie führen würden. Schon zur Halbzeit lagen sie mit 57:42 in Front und bauten diesen Vorsprung am Ende auf 25 Zähler aus.