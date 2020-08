Jürgen Klopp vom FC Liverpool beeinflusst Gegner mit Psychotrick

Doch nicht so Jürgen Klopp. Wer den deutschen Coach des FC Liverpool ganz genau kennt, dem ist seine außergewöhnliche Verhaltensweise womöglich schon einmal aufgefallen. ( Spielplan der Premier League )

Klopp platziert sich in der Regel vor jeder Partie an der Mittellinie mit Blickrichtung zur gegnerischen Mannschaft. Und dann beginnt sein erstes Psychospielchen.

Profi Murray erzählt von Klopps Psychotrick

Der 53-Jährige vergräbt die Hände tief in die Hosentaschen, kehrt seinem eigenen Team dauerhaft den Rücken zu, setzt einen ernsten Gesichtsausdruck auf und starrt mitregungsloser Miene auf die Akteure des Kontrahenten, wie diese Laufschule machen, Passübungen absolvieren oder Torschüsse proben.

Ein Verhalten, das seinen Zweck nicht verfehlt. Denn Klopp will damit Präsenz zeigen, den Gegner bereits vor dem Anpfiff des Spiels einschüchtern. Dass er sein Ziel immer wieder erreicht, wird aus Berichten von englischen Profis deutlich.

Murray vermutet dahinter eine Art psychologische Kriegsführung. "Er bringt alle Gegner zum Grü­beln, nicht wahr? Jeder fragt sich: ​'Was genau schaut er sich da an? Was ist da los?' So schafft er es in deinen Kopf, noch ehe das Spiel beginnt", führte er weiter aus.

Gewinn der Champions League und der Premier League

Klopp wendet diese Taktik sogar vor Partien gegen unterklassige Teams in den englischen Pokalwettbewerben an. Dies beweist, wie perfektionistisch der frühere Bundesliga-Trainer seinen Job auffasst.

Die psychologische Komponente spielt in seiner Philosophie ohnehin eine bedeutende Rolle. Wohl auch deshalb hat er die Reds innerhalb von nur knapp fünf Jahren zum Champions-League-Triumph und zum englischen Meistertitel geführt.

Jürgen Klopp hat allen Grund zum Feiern. Mit Liverpool gewinnt er 2019 die Champions League, jetzt führt er souverän die Premier League an. Lohn für all seine Erfolge ist eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2024 © Getty Images

"Wir lieben es, hier zu sein. Es ist ein wunderbarer Verein, in dem wir uns wie zu Hause fühlen. Es war der richtige Zeitpunkt. Es waren keine schwierigen Verhandlungen", sagte er. SPORT1 blickt auf die Karriere von Klopp © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Picture Alliance

Klopp wird erst mit 22 Jahren Fußballprofi, zuvor kickt er als Amateur bei TuS Ergenzingen, dem 1. FC Pforzheim, Eintracht Frankfurt II, Viktoria Sindlingen und Rot-Weiss Frankfurt. Dann wechselt er nach Mainz - eine goldrichtige Entscheidung © Getty Images

Bei den Rheinhessen findet Klopp (r.) sein fußballerisches Zuhause. Von 1990 bis 2001 bestreitet er ganze 325 Zweitligaspiele für die Nullfünfer, damit ist er vereinsintern in der Unterklasse Rekordhalter. Seine 52 Zweitligatore können sich ebenfalls sehen lassen. Einmal erzielt er sogar vier Tore in einem Spiel. Was er aber immer ist: Der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz © Getty Images

Und 2001 ist es dann soweit: Klopp wird Trainer - drei Tage nach seinem schlussendlich letzten Spiel als Aktiver. Als Interimscoach rettet er die Mainzer vor dem Abstieg, erhält einen Vertrag als Cheftrainer und greift oben an © Getty Images

Gleich zweimal verpasst Klopp haarscharf den Aufstieg. 2002 und 2003 wird Mainz jeweils Vierter © Getty Images

2004 klappt es endlich. Klopp ist nach dem Spiel gegen Eintracht Trier zu Tränen gerührt © Getty Images

Bei der anschließenden Feier in der Mainzer Innenstadt gibt der Trainer Gas © Getty Images

In der Bundesliga geht Klopps famoser Lauf weiter, hier wird er von seinen Spielern nach einem Sieg über Bayern gefeiert. Aufsteiger Mainz wird zweimal Elfter und zieht 2005 über die Fairplay-Wertung sogar in den UEFA-Cup ein. Klopps Truppe scheitert dort am späteren Titelträger Sevilla © Getty Images

Klopp sorgt mit seiner volksnahen Art für Aufsehen, er jubelt nach Siegen am Zaun mit den Fans © Getty Images

Mit seiner charmant-emotionalen Art sichert sich Klopp auch einen Nebenjob: Er wird TV-Experte bei der WM 2006. Gemeinsam mit Johannes B. Kerner (l.) und Urs Meier (r.) erreicht er bei den Spielen der deutschen Nationalelf ein Millionenpublikum. Vor allem am "Taktik-Tisch" kann Klopp punkten. Das Team wird mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt, den Klopp als Experte für die WM 2010 an der Seite von Günther Jauch erneut gewinnt © Getty Images

Sportlich läuft es nicht mehr so glatt. 2007 steckt Mainz tief im Abstiegskampf... © Getty Images

... und muss am Ende tatsächlich wieder in die 2. Liga. Klopp nimmt das Schicksal seines Herzensklubs sehr mit © Getty Images

Im Unterhaus startet Klopp einen neuen Versuch, mit Mainz in die Bundesliga zurückzukehren, lange sieht es vielversprechend aus. Dennoch kündigt er im April 2008 an, dass er im Falle des Nichtaufstiegs seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird © Getty Images

So kommt es auch. Mainz verpasst den direkten Wiederaufstieg knapp und Klopp gibt eine emotionale letzte Pressekonferenz © Getty Images

Während Mainz in der 2. Liga bleibt, geht es für Klopp zurück in die Bundesliga. Borussia Dortmund gewinnt den Kampf um den heiß begehrten Trainer-Shootingstar. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (r.) und Sportchef Michael Zorc präsentieren voller Stolz ihren neuen Hoffnungsträger © Imago

Mit Klopp kehrt der Erfolg nach Dortmund zurück. Der Abstiegskandidat der Vorsaison erreicht am Ende der ersten Saison unter Klopp Rang sechs und damit fast einen europäischen Startplatz © Getty Images

Ein Jahr später klappt es - als Fünfter erreicht Klopp mit dem BVB die Europa League. Und er hat noch lange nicht genug © Getty Images

In der nächsten Saison eilt seine Mannschaft von Sieg zu Sieg und setzt sich von Beginn an oben fest © Getty Images

Gemeinsam mit Mainz 05 grüßt er in der Tabelle von oben. Mainz wird von Thomas Tuchel trainiert und spielt ähnlich erfischenden Power-Fußball. Doch es ist Klopps Team, die bis zum Ende ganz oben bleibt ©

Der BVB besiegt auch die Bayern, die von Klopps Pressing-Maschine kalt erwischt werden © Getty Images

Am Ende wird der BVB mit deutlichem Abstand Meister - Klopp ist erst 44 Jahre alt © Getty Images

Eine Pose, an die sich die BVB-Fans nur allzu gern gewöhnen - Klopp stemmt eine Trophäe in die Höhe © Imago

Spätestens jetzt ist Klopp bei den Fans zur Ikone aufgestiegen © Imago

Nach der Meisterschaft darf sich Klopp erstmals in der Champions League versuchen. Die Zuschauer sehen nun einen anderen Klopp - den im feinen Zwirn © Getty Images

Doch seine junge Mannschaft muss Lehrgeld zahlen und scheidet schon in der Gruppenphase aus. Hier tröstet Klopp Mario Götze (r.), dessen Talent er früh erkennt und fördert © Getty Images

Am Ende steht wieder die Meisterschaft. Hier feiert Klopp mit Shinji Kagawa, den der BVB aus Japans zweiter Liga holt und den Klopp zum internationalen Superstar formt, nach dessen entscheidendem Tor gegen Gladbach © Getty Images

Dortmund ist der erste Meister der Geschichte, der die 80-Punkte-Marke knackt. Da muss Klopp auch die Bierdusche von Lukasz Piszszek über sich ergehen lassen © Imago

Stets an Klopps Seite: Seine zweite Frau Ulla © Getty Images

Typische Geste, die der Kult-Trainer schon zu Mainzer Zeiten praktiziert: Klopp schlägt sich mit der Faust auf die Brust und zeigt, wie viel Herz er für seinen Verein hat © Getty Images

Aber noch ist die Saison nicht vorbei: Klopps BVB steht auch im DFB-Pokal-Finale von Berlin und trifft wieder auf die Bayern um Trainer Jupp Heynckes © Getty Images

Und der Triumphator heißt: Klopp! Mit 5:2 fegen die Dortmunder die Bayern aus dem Stadion, Robert Lewandowski trifft dreimal © Getty Images

Klopp feiert das Double - er ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens beim BVB © Imago

Der Coach setzt auch modische Ausrufezeichen. Seine "Pöhler"-Kappe wird der Renner im BVB-Fanshop. Pöhler sind Straßenfußballer im Ruhrgebiet © Getty Images

Auch das ist Klopp: Durch seine emotionale Art gerät er immer wieder mit den Schiedsrichtern aneinander. Hier brüllt er die Vierte Offizielle Bibiana Steinhaus an. Klopp wird mehrmals in der Liga und der Champions League gesperrt © Getty Images

Klopp ist Meister und Pokalsieger, doch er will mehr. In der Saison 2012/13 sollen die nächsten Titel her, vor allem in der Champions League soll es endlich besser laufen © Imago

In der Liga gibt es einige Rückschläge, trotzdem bleibt Klopp an den Bayern dran © Imago

In Europa heißt das große Ziel Wembley. Doch Klopp und der BVB haben eine Hammergruppe erwischt: Real Madrid, Juventus Turin und Manchester City. Viele trauen Dortmund wenig zu ©

Doch seine Mannschaft überrascht alle. Dortmund zieht als sensationeller Gruppenerster ohne Niederlage in die nächste Runde ein, Real wird nur Zweiter © Getty Images

Die rauschenden Abende in Europa nehmen beim legendären Spiel gegen Malaga ihren vorläufigen Höhepunkt. Scheinbar ausgeschieden, schafft Dortmund durch zwei Last-Minute-Tore den Halbfinaleinzug © Getty Images

Dortmund rockt Europa. Mit 4:1 schießen Klopps Jungs Real Madrid aus dem Stadion. Nach einer Zitterpartie im Santiago Bernabeu lässt sich ein erleichterter Klopp nach dem Spiel von den Fans feiern © Getty Images

Dortmund läuft in der Liga hinter dominanten Bayern als Zweiter ein. Der Fokus gilt nun einzig und allein einem Spiel: Dem Champions-League-Finale von Wembley. Für die Fans ist klar, wem sie all das zu verdanken haben © Getty Images

Doch es wird nichts mit dem Traum vom Henjkelpott. Dortmund verliert in einem hochklassigen Match mit 1:2 gegen den FC Bayern. Klopp tröstet einen bitter enttäuschten Marco Reus... © Getty Images

...und zeigt sich als fairer Verlierer: Der BVB-Coach gratuliert Siegtorschütze Arjen Robben © Getty Images

Klopp selbst ist am Boden zerstört. Da hilft auch der Trost von Bundeskanzlerin Angela Merkel nichts © Getty Images

Neue Saison, neues Glück. Klopp - mittlerweile hat er Ottmar Hitzfeld als Rekordtrainer bei Dortmund abgelöst - nimmt einen neuen Anlauf, muss sich aber am Ende der Saison wieder den Bayern beugen. Und das sogar gleich zweimal © Imago

In der Liga marschiert Bayern konkurrenzlos zum nächsten Titel, Klopps BVB wird abgeschlagen Zweiter. Und im Pokalfinale müssen seine Jungs ebenfalls durchs Bayern-Spalier laufen © Getty Images

Die Falten auf Klopps Gesicht werden tiefer. Nicht nur in Meisterschaft und Pokal wird er zweiter Sieger, auch das Ringen um seine Stars verliert er immer öfter. Mario Götze und auch Robert Lewandowski wechseln nach München, in den Saisons zuvor waren Nuri Sahin und Shiji Kagawa ins Ausland gegangen © Getty Images

Klopp setzt auf Marco Reus als neue Identifikationsfigur. Er verlängert seinen Vertrag langfristig bis 2018, ebenso wie Reus, um den herum Klopp eine neue Mannschaft aufbauen will © Imago

Doch in der Saison 2014/15 läuft von Beginn an alles schief. Klopps Team, obwohl erneut prominent verstärkt, gerät in arge Abstiegsnot - das Team steht zwischenzeitlich auf Rang 18 und überwintert punktgleich mit dem Letzten auf Platz 17 © Imago

In der Champions League muss der BVB nach einer 0:3-Klatsche gegen Juve die Segel streichen. Nach der Winterpause befreit sich Dortmund zwar aus dem Keller, doch Klopps Gedanken an eine neue Herausforderung werden größer © Imago

Nach zwei weiteren Bundesliga-Pleiten bittet Klopp schließlich am 15. April um Vertragsauflösung. Er wird am Ende der Saison nicht mehr BVB-Coach sein © Getty Images

Nach Klopps Ankündigung nimmt die Borussia aber nochmal Fahrt auf, macht Platz um Platz in der Tabelle gut © Getty Images

Vor dem letzten Heimspiel für die Dortmunder bereiten die BVB-Fans Klopp einen gebührenden Abschied. Eine Choreographie, die bei so manchem Emotionen hervorruft. Die treuen Anhänger danken dem langjährigen Trainer für zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg sowie begeisternden Fußball © Getty Images

Mit 3:2 besiegt der BVB am letzten Spieltag Werder Bremen. Damit schaffen die Dortmunder tatsächlich noch den Sprung ins internationale Geschäft © Getty Images

Bei dem scheidenden Trainer, der das BVB-Motto "Echte Liebe" über Jahre hinweg gelebt hat, geht diese Geste nicht spurlos vorbei. Nach dem Spiel kann Klopp seine Tränen nicht mehr unterdrücken. Mit seinem Ausscheiden geht eine schwarz-gelbe Ära zu Ende © Getty Images

Seit dem 8. Oktober 2015 steht Klopp an der Seitenlinie des FC Liverpool - auch eine Verbindung, die das Zeug zur echten Liebe hat © Getty Images

Sein Trainer-Debüt bei den Reds hat sich Klopp sicherlich anderes vorgestellt. Gegen Tottenham Hotspur kommt seine Mannschaft nicht über ein 0:0 hinaus. Auf den Rängen feiern Liverpools Anhänger ihren Helden trotzdem © Getty Images

Im Finale des League Cups verpasst Klopp nur haarscharf seinen ersten Titel an der Anfield Road. Gegen Manchester City müssen sich die Reds erst im Elfmeterschießen mit 2:4 geschlagen geben © Getty Images

Nur drei Tage später gelingt Klopp in der Liga jedoch die Revanche. Sein Team bezwingt die Millionentruppe aus Manchester klar mit 3:0. Nach dem 4:1 im Hinspiel bereits Klopps zweiter Kantersieg gegen City © Getty Images

Währenddessen läuft es in der UEFA Europa League. Klopps Reds schalten ManUnited aus und ziehen ins Viertelfinale ein, wo seine alte Liebe Borussia Dortmund wartet. Es ist eine Reise in die Vergangenheit © Getty Images

Der Empfang beim Hinspiel in Dortmund ist entsprechend herzlich. Klopp scherzt vor dem Spiel mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke © Getty Images

Doch in erster Linie ist Klopp als Liverpool-Trainer nach Dortmund gekommen. Und in dieser Funktion motiviert er seine Mannschaft gewohnt emotional. Sein Einsatz zeigt Wirkung: Liverpool gelingt ein 1:1 © Getty Images

Der Vorgänger und seinNachfolger auf der Dortmunder Trainerbank: Jürgen Klopp (links) und Thomas Tuchel (rechts) beim Rückspiel in Liverpool. Dort sieht Tuchel nach 58 Minuten wie der sichere Sieger aus: Der BVB führt mit 3:1. Die Reds bräuchten drei Tore, um weiterzukommen... © Getty Images

... und Liverpool kommt spektakulär zurück. In der 78. Minute gleicht Mamadou Sakho zum 3:3 aus, in der Nachspielzeit erzielt Dejan Lovren das 4:3 und köpft seine Mannschaft damit ins Halbfinale. Nicht nur Klopp freut sich euphorisch, die ganze Anfield Road wird anschließend zum Tollhaus © Getty Images

Inmitten der roten Freude stehen die Dortmunder Spieler und können ihr Viertelfinal-Aus kaum fassen. Klopp tröstet seine Ex-Spieler Marcel Schmelzer und Mats Hummels © Getty Images

Nach einem erfolgreichen Halbfinale gegen den FC Villarreal (0:1, 3:0) steht der FC Liverpool erstmals seit 2007 wieder in einem internationalen Finale. In Basel setzt es gegen Sevilla jedoch eine 1:3-Niederlage und Klopp bleibt nur die Silbermedaille © Getty Images

Weil Liverpool zugleich in der Liga die Qualifikation für die Europa League verpasst, kann sich Jürgen Klopp in der Saison 2016/2017 komplett auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. In der Liga gibt es einen spektakulären 4:3-Auftaktsieg gegen den FC Arsenal © Getty Images

In 12 der ersten 13 Ligaspiele bleibt Klopp mit seiner Mannschaft ungeschlagen. Zur Belohnung steht Liverpool nach dem 11. Spieltag erstmals seit Mai 2014 wieder an der Tabellenspitze der Premier League © Getty Images

Im FA Cup läuft es dagegen nicht so gut. In der vierten Runde scheidet Liverpool gegen den Zweitligisten Wolverhampton Wanderers aus (1:2). Im Ligapokal unterliegen die Reds im Halbfinale dem FC Southampton mit 0:2 © Getty Images

Am Ende der Saison wird Liverpool Vierter und erreicht die Champions-League-Qualifikation, wo es gegen die TSG 1899 Hoffenheim geht © Getty Images

Nach einem 2:1-Sieg bei Hoffenheim und einem 4:2-Heimerfolg zieht Klopp mit Liverpool erstmals in die Gruppenphase der Champions League ein © Getty Images

Dort läuft es für Klopp und Co. hervorragend, bis zum Endspiel 2018 in Kiew, wo Liverpool mit 1:3 gegen Titelverteidiger Real Madrid verliert © Getty Images

In der Premier League landet Klopp mit den Reds erneut auf Platz vier. Dieses Mal reicht es zur direkten Qualifikation für die Champions League... © Getty Images

... wo es nach einer durchwachsenen Gruppenphase mit drei Auswärtspleiten erneut hervorragend läuft. Im Achtelfinale 2018/19 muss der FC Bayern dran glauben, im Halbfinale der FC Barcelona, der nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel mit 0:4 in Liverpool untergeht © Getty Images

Im Endspiel gegen Tottenham Hotspur werden die Reds ihrer Favoritenrolle gerecht und siegen in Madrid mit 2:0. Klopp gewinnt im dritten Anlauf sein erstes Finale in der Königsklasse sowie seinen ersten Titel mit Liverpool © Getty Images

Am Tag drauf werden die Helden von Madrid gebührend gefeiert. Rund vier Stunden lang fahren die neuen Könige von Europa durch die Straßen von Liverpool © Getty Images

Richtig gut präsentiert sich Liverpool auch in der Premier League und spielt 2018/19 mit 97 Punkten die beste Saison der Vereinsgeschichte, doch zum Meistertitel reicht es nicht, da Manchester City noch einen Punkt mehr holt © Getty Images

In der folgenden Saison sieht es noch besser aus für die Reds. Klopp und Co. haben nach 16 Spieltagen acht Punkte Vorsprung auf Leicester City. Gegen den schwächelnden Meister Manchester City feiern Klopp und Co. einen 3:1-Erfolg. Der Traum von der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren lebt © Getty Images