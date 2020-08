Vor Champions-Leaue-Finale: Joachim Löw drückt Hansi Flick die Daumem

Löw: "Chancen liegen 50:50"

Der 60-Jährige sieht die Bayern und das von Tuchel trainierte PSG vor dem Königsklassen-Endspiel am Sonntag auf Augenhöhe: "Die Chancen in diesem Finale liegen für mich bei 50:50. Wenn beide Teams das zeigen, was sie können, wenn beide ihr offensives, spielerisches und taktisches Potenzial voll abrufen, dann werden wir am Sonntag einen Schlagabtausch der Extraklasse erleben."