Europa League: FC Sevilla - Inter Mailand 3:2, de Jong schnürt Doppelpack

Im sechsten Finale holten sich die Andalusier zum sechsten Mal den Titel - und zwar auf spektakuläre Art und Weise. In einem furiosen und hitzigen Endspiel in Köln rang das Team von Trainer Julen Lopetegui Inter Mailand mit 3:2 (2:2) nieder. ( LIVETICKER zum Nachlesen )

"Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich bin", sagte Sevillas Kapitän Jesús Navas, der schon beim ersten Triumph der Europa League dabei war, nach dem Abpfiff bei RTL : "Wir sind eine große Familie und die Unterstützung der Fans hat uns so viel gegeben."

Lopetegui vergas in dem kollektiven Freudentaumel auch den Gegner nicht: "Meine Emotionen sind sehr stark, weil wir sehr hart gearbeitet haben und verdienen, gegen so ein fantastisches Team wie Inter zu gewinnen."

Lukaku wird zur tragischen Figur

Romelu Lukaku hatte Inter zunächst per Foulelfmeter (5.) in Führung gebracht. Der Stürmerstar traf damit in sechs aufeinanderfolgenden Spielen in der Europa League. Das war bislang nur Cristiano Ronaldo in einem großen europäischen Wettbewerb gelungen, der dieses Kunststück zwischen 2012 und 2013 in der Champions League vollbracht hatte.