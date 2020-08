WWE: Vince McMahon führt Thunderdome bei SmackDown ein

Der 74-Jährige - zuletzt beim WWE-Jubiläum seines Schweigersohns Triple H im Programm zu sehen - wird die letzte Ausgabe der Sendung Friday Night SmackDown vor dem SummerSlam am Sonntag eröffnen und damit einen Neustart einleiten: Die Show ist die erste nach Vollendung des Deals mit dem Amway Center in Orlando, in dem neben dem SummerSlam bis mindestens Ende Oktober auch alle Ausgaben von RAW und SmackDown sowie die kommenden Großereignisse stattfinden werden.

Mit Hilfe der Technologiefirma "The Famous Group" werden ähnlich wie in der NBA auch virtuell in die Halle projizierte Fans Teil des Geschehens sein - echte Zuschauer, die per Livestream zugeschaltet sind.