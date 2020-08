Beachvolleyball: Road to Timmendorfer Strand Live im TV, Stream

Die "Road to Timmendorfer Strand" macht in Hamburg Station. Am Samstag wird im Turnier der Top-Teams um den Halbfinaleinzug gespielt.

Nach den Turnieren in Düsseldorf geht es für die deutschen Topteams in Hamburg weiter. Nach den Frauen am vergangenen Wochenende schlagen jetzt die Männer in Hamburg auf. (Beachvolleyball: "Road to Timmendorfer Strand", Samstag ab 16 Uhr im LIVESTREAM und ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und SPORT1+)