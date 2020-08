US Open: Serena Williams will nächsten Titel bei Grand Slam

Serena Williams gewann die US Open zuletzt 2014 © Imago

Serena Williams will bei den US Open ihren 24. Grand-Slam-Titel gewinnen. Über die Absagen vieler Topspielerinnen denkt sie nicht viel nach.

Superstar Serena Williams (USA) nimmt trotz der Corona-Pandemie bei den umstrittenen US Open ihren 24. Grand-Slam-Titel ins Visier.

"Ich habe nicht mehr so viele Jahre. Es wäre schön, zu gewinnen", sagte die 38-Jährige in einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag im Rahmen der Western & Southern Open. Mit einem Sieg würde sie die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen.

Für Williams wäre der Titel trotz des "speziellen Jahres" von großer Bedeutung: "So etwas war noch nie da, und ich denke, wenn man gewinnt, kann man sagen: Wow, ich habe unter diesen Umständen gewonnen."

Serena Williams feiert am 26. September ihren 38. Geburtstag. Zuletzt war die Tennis-Ikone im Finale der US-Open, wo sie sich der Kanadierin Bianca Andreescu geschlagen geben musste. SPORT1 blickt auf ihre Karriere zurück © Getty Images

Vater Richard erkennt früh das Talent von Serena (r.) und ihrer ein Jahr älteren Schwester Venus. Dank hartem Drill-Training sind die beiden schon in jungen Jahren sehr erfolgreich © Getty Images

Im Oktober 1995 gibt Serena ihr Debüt auf der WTA-Tour. In den Folgejahren verbessert sie sich in der Weltrangliste immer weiter nach oben. Im März 1999 gewinnt sie in Indian Wells ihr erstes großes Turnier. Finalgegnerin war keine Geringere als Steffi Graf © Getty Images

Am 11. September 1999 gewinnt die damals 17 Jahre alte Williams die US Open. Nach dem Sieg im Finale gegen Martina Hingis stemmt sie erstmals den Siegerpokal bei einem Grand-Slam-Tunier in die Höhe © Getty Images

Anzeige

Martina Hingis (r.) gratuliert Williams nach ihrer Zweisatz-Niederlage © Getty Images

Auf den nächsten Grand-Slam-Titel muss Williams bis 2002 warten. Bei den French Open kommt es zum "Sister Act". Serena gewinnt im Finale gegen Venus in zwei Sätzen, wie auch bei den folgenden Grand Slams in Wimbledon und New York © Getty Images

Mehr Gegenwehr leistet Venus ihrer Schwester im Finale der Australian Open 2003, verliert aber in drei Sätzen. Serena gewinnt vier Grand Slams hintereinander. Dieser unechte Grand Slam wird später "Serena Slam" genannt © Getty Images

Wimbledon 2003 wird das fünfte Grand-Slam-Finale zwischen den Williams-Schwestern in Serie. Auch dieses Mal gewinnt Serena - es ist ihr sechster Grand-Slam-Sieg. Wegen einer Verletzung muss sie kurz darauf das Tennisjahr beenden und die Führung in der Weltrangliste abgeben © Getty Images

Anzeige

2004 erlebt Serena in Wimbledon eine herbe Enttäuschung und unterliegt im Finale der damals 17 Jahre alten Maria Sharapova. Das Ergebnis: Erstmals seit 1999 fällt sie aus den Top Ten der Weltrangliste © Getty Images

Anfang 2005 kann Serena aber wieder lachen. Bei den Australian Open gewinnt sie ihr siebtes Grand-Slam-Turnier. Ständige Verletzungsprobleme werfen sie bis Ende 2006 aber immer wieder zurück. In der Weltrangliste rutscht sie bis auf Platz 95 ab © Getty Images

Mit neuer Motivation startet Williams in die Saison 2007. Im Finale der Australian Open lässt sie Sharapova keine Chance. Bei den weiteren Grand-Slam-Turnieren des Jahres scheidet sie aber jeweils im Viertelfinale aus © Getty Images

2008 gewinnt Serena mit ihrer Schwester nach 2000 zum zweiten Mal Doppel-Gold bei Olympischen Spielen. Wenig später gewinnt sie die US Open und kehrt auf Platz eins der Weltrangliste zurück. Das Jahr beendete sie als Nummer zwei der Welt © Getty Images

Anzeige

2009 startet sie direkt mit einem Paukenschlag und holt sich bei den Australian Open ihren zehnten Grand-Slam-Titel. Insgesamt gelingen ihr drei Saisontitel und sie schließt das Jahr zum zweiten Mal nach 2002 als Weltranglistenerste ab © Getty Images

Danach kommt es zu zahlreichen Höhen und Tiefen in ihrer Karriere. Sie feiert 2010 große Erfolge bei den Australian Open und Wimbledon. Dazu erreicht sie ihre 100. Woche als Weltranglistenerste und wird die erst sechste Spielerin, die in Einzel und Doppel an der Spitze steht © Getty Images

Allerdings zeigt sie erstmals auch ihre aufbrausende Seite. Bei den US Open steht sie kurz vor der Disqualifikation, weil sie eine Linienrichterin, die einen Fußfehler beim Aufschlag angezeigt hatte, beschimpft und ihr androht, ihr einen der Bälle in den Hals zu schieben © Getty Images

Dazu hat sie auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nachdem sie bei einem Restaurantbesuch in eine Scherbe getreten war, steht sogar die Fortsetzung ihrer Karriere auf dem Spiel. Doch sie kommt 2011 zurück auf die Tour und feiert zwei Turniersiege © Getty Images

Anzeige

Im Finale der US Open 2011 kommt es erneut zu einem Eklat. Diesmal zieht die Schiedsrichterin mit einer Entscheidung Williams' Zorn auf sich. "Schauen Sie mich ja nicht an, ich mache keinen Spaß. Sie haben völlig die Kontrolle verloren. Sie sind eine Hasserin und einfach nur innerlich unattraktiv" © Getty Images

Die folgenden Jahre sind geprägt von ihrer Rekordjagd auf historische Bestmarken. Elf Jahre nach ihrem ersten Paris-Triumph holt sie sich 2013 ihren zweiten Titel bei den French Open - nie zuvor hatte eine Spielerin eine so lange Unterbrechung zwischen zwei Titeln in Paris © Getty Images

Damit wird sie auch zur erst fünften Spielerin, die jedes Grand-Slam-Turnier mindestens zwei Mal gewinnt. Dazu ist sie neben Steffi Graf die einzige Spielerin, die zwei Mal einen "echten" oder "unechten" Grand-Slam in ihrer Karriere feiert © Getty Images

2015 wird sie zum dritten Mal von der "L’Équipe" zur Weltsportlerin des Jahres gewählt. Dazu durchbricht sie 2016 die magische Marke von 300 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Nur Martina Navratilova und Steffi Graf waren länger die Eins © Getty Images

Anzeige

Nach ihrem 23. Grand-Slam-Titel, mit dem sie an Steffi Graf vorbeizieht, nimmt sie sich 2017 als Weltranglistenerste eine Baby-Pause. Während dieser Unterbrechung fällt sie im Januar 2018 erstmals seit 20 Jahren aus der Weltrangliste. Dies entfacht eine Diskussion, wie die WTA mit Spielerinnen in der Schwangerschaftspause umgehen sollte © Getty Images

Im März 2018 feiert sie in Indian Wells ihr Comeback auf der WTA-Tour. Mit dem Erreichen der dritten Runde hat sie sich direkt wieder in den Top 500 der Weltrangliste zurückgemeldet. In Runde drei ist allerdings gegen ihre Schwester Venus Endstation © Getty Images

Die French Open 2018 sind das erste Grand-Slam-Turnier nach ihrer Rückkehr. Nach dem Achtelfinaleinzug gegen Julia Görges muss sie allerdings vor dem Match gegen Maria Sharapova verletzungsbedingt absagen. Aber sie hat gesehen, dass sie wieder mithalten kann. Ab nun steht die Jagd auf den 24. Grand-Slam-Titel im Vordergrund © Getty Images

Bereits in Wimbledon bekommt sie die Chance auf den historischen Titel, mit dem sie den Uralt-Rekord von Margaret Court egalisieren würde. Aber Angelique Kerber erweist sich als zu stark. Es wäre der erste Grand-Slam-Erfolg einer Spielerin nach ihrer Baby-Pause seit Evonne Goolalong Cawley gewesen © Getty Images

Anzeige

Die Enttäuschungen gehen weiter. Bei den US Open 2018 verliert sie im Finale überraschend gegen die Japanerin Naomi Osaka, die ihren ersten Grand-Slam-Triumph erringt. Erneut hat Williams eine Chance auf den Rekordtitel vergeben © Getty Images

Dazu sorgt Williams im Finale noch für einen Eklat. Der Unparteiische Referee Brian Earley verwarnt sie wegen unerlaubten Coachings, worauhin Serena ausrastet und einen Schläger zertrümmert © Getty Images

Das bringt ihr die zweite Verwarnung und einen Strafpunkt ein. Daraufhin bezeichnet sie Earley als "Lügner" und "Dieb", was die dritte Verwarnung und einen Spielverlust zur Folge hat. Williams behauptet, die Strafen seien sexistisch und sie wolle für "Frauenrechte und gleiche Behandlung kämpfen" © Getty Images

Die Presse bezeichnet ihr Verhalten jedoch als skandalös und einen unwürdigen Auftritt. Es würde zeigen, wie sehr die Jagd nach dem Rekordtitel an ihren Nerven zehre © Getty Images

Anzeige

In Wimbledon 2019 startet sie einen neuen Anlauf auf den 24. Titel. Mit ihrem Power-Tennis kämpft sie sich bis ins Finale durch. Dort setzt es gegen Simona Halep aber die nächste Finalniederlage © Getty Images

Neues Finale, altes Ergebnis! Auch bei ihrem Heimturnier in Flushing Meadows soll es mit dem Rekordtitel nicht klappen. Diesmal muss sie sich im Finale Bianca Andreescu geschlagen geben. Die 19-jährige Kanadierin feiert ihren ersten Grand-Slam-Titel und den ersten einer kanadischen Spielerin überhaupt © Getty Images