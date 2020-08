US Open: Kim Clijsters bangt wegen Bauchverletzung um Teilnahme

Kim Clijsters zieht sich vor der Generalprobe der US Open eine Verletzung zu. Die US Open gewinnt die Belgierin bereits drei Mal.

Die dreimalige US-Open-Gewinnerin Kim Clijsters muss um ihre Teilnahme am Tennis-Grand-Slam in New York bangen.

Clijsters: "Brauche mehr Erholungszeit"

Die Belgierin hatte eine Wildcard für das aufgrund der Corona-Pandemie von Cincinnati nach New York verschobene ATP-Turnier erhalten, ab dem 31. August darf sie an gleicher Stelle ebenfalls an den US Open teilnehmen.