Bundesliga: Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Samstagabend bestreitet Eintracht Frankfurt sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Beim 24-maligen niederländischen Meister PSV Eindhoven kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Leverkusen-Trainer Roger Schmidt. Ab 17.55 Uhr ist die Partie LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM zu sehen.

Nach dem 1:1 im ersten Testspiel dieser Saison gegen den AS Monaco und Niko Kovac, sollen für Frankfurt auch in dieser Partie möglichst viele Spieler die Chance bekommen sich zu beweisen. Hierzu will Chef-Trainer Adi Hütter in den Halbzeiten mit zwei verschiedenen Teams auflaufen.