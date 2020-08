Formel 1: Lewis Hailton über seine Beziehung zu Mercedes-Chef Toto Wolff

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist seit Jahren federführend für die Silberpfeile in der Formel 1 tätig. Für Lewis Hamilton ist er ein wichtiger Baustein des Erfolgs.

Vor allem diese lange Zeit ist ausschlagegebend für das besondere Verhältnis der beiden. "Unsere Beziehung hat seine eigenen Komplexitäten, aber sie ist in der ganzen Zeit, in der wir zusammenarbeiten, so stark gewachsen. Ich glaube, es geht einfach von Stärke zu Stärke, je mehr wir über den anderen lernen", versuchte er sich bei motorsport-total.com mit einer Erklärung und fügte hinzu: "Ich glaube, wenn man mehr über den anderen lernt, dann gehen die Barrieren etwas nach unten und du öffnest dich einander mehr."