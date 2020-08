NBA: Larry Demery, Mörder von Michael Jordans Vater James, bekommt Bewährung

Larry Demery, einem der Mörder von Michael Jordans Vater, wird nach 27 Jahren Bewährung gewährt. Dies teilte die North Carolina Post-Release Supervision and Parole Commission, die zuständige Bewährungsbehörde, in einem Statement mit, wie ABC11 vermeldete.

Demery, damals 17 Jahre alt, und sein Komplize Daniel Green wurden 1996 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil es das Gericht als erwiesen ansah, dass sie gemeinsam am 23. Juli 1993 den in seinem Auto schlafenden James Jordan auf einem Autobahn-Rastplatz in Lumberton, North Carolina, erschossen haben sollen.

Kein Kommentar von Michael Jordan

Ein Vertreter von Michael Jordan erklärte, dass es zu diesem Zeitpunkt keinen Kommentar zu dieser Entscheidung von seinem Mandanten geben würde. In der Dokumentation "The Last Dance" beschrieb Jordan seinen Vater als "Fels in der Brandung."