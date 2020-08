Premier League: Yaya Touré zweifelt an Pep Guardiola und Manchester City

Yaya Touré, ehemaliger Spieler unter Pep Guardiola, stellt den 49-Jährigen nach dem Viertelfinal-Aus als Trainer von Manchester City öffentlich in Frage.

Pep Guardiola hat es in dieser Saison erneut nicht geschafft, mit Manchester City in der Champions League über das Viertelfinale hinaus zu bestehen. Fast ratlos wirkte er auf der Pressekonferenz nach dem Aus im Viertelfinale gegen Olympique Lyon (1:3) - und befeuerte dadurch die Gerüchte um einen möglichen Abgang bei den Citizens.

Und auch Yaya Touré, ehemaliger Spieler unter Pep Guardiola, stellte den 49-Jährigen jetzt öffentlich in Frage.

Wie bei den Bayern kann Guardiola bei City in der heimischen Liga ebenfalls eine gute Trophäenausbeute vorweisen. Lediglich mit der Königsklasse hapert es schon seit Jahren. In drei Jahren bei den Münchenern und jetzt seit 2016 bei Manchester City musste Guardiola in der Champions League immer verfrüht die Koffer packen.