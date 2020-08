Nationalmannschaft: Joachim Löw verzichtet auf Neuer, Goretzka, Gnabry, Kimmich

Zudem wird Löw für die Begegnungen am 3. September 2020 in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später gegen die Schweiz in Basel auch die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann nicht berufen. Das erklärte Löw in einem Interview auf dfb.de. Das komplette Aufgebot wird am kommenden Dienstag verkündet.