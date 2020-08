Tour de France: Teams werden bei zwei Coronafällen ausgeschlossen

Der Veranstalter der Tour de France übermittelt das Corona-Regelwerk an die Teams. Treten bei einem Team zwei Coronafälle auf, wird es ausgeschlossen.

In dem "Reglement sanitaire pour les equipes", das in Einklang mit den strengen staatlichen Vorgaben Frankreichs steht, ist klar formuliert, dass bei positiven Tests oder stark verdächtigen Symptomen von zwei oder mehr Teammitgliedern - also nicht nur Fahrern - die gesamte Mannschaft zurückgezogen werden muss. Den Teammitgliedern würde die Akkreditierung entzogen.