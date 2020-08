FC Barcelona: Lionel Messi denkt wohl an Wechsel - geht er 2021 ablösefrei?

Treffen von Messi und Koeman

Der katalanische Radiosender RAC 1 berichtete am Donnerstag bereits von einem ersten Treffen von Messi mit Koeman. Dabei soll Messi zu verstehen gegeben haben, dass er sich eher einen Wechsel als einen Verbleib in Barcelona vorstellen könne. Der 33-Jährige habe zudem seinen Unmut über die aktuelle Situation kundgetan. Laut Esporte Interativo soll er sogar bereits um Freigabe gebeten haben. Die Kontaktaufnahme interessierter Top-Vereine wie Inter Mailand und Paris Saint-Germain folgte angeblich prompt.

Wechselgerüchte gab es in der Vergangenheit schon häufiger, auch wenn Barcelona-Präsident Josep Bartomeu erklärte, der Argentinier wolle seine Karriere in Barcelona beenden. Doch Messi will auch um internationale Titel mitspielen, das scheint mit der aktuellen Mannschaft der Katalanen undenkbar zu sein.

Sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2021, per Klausel hätte er auch in diesem Sommer ablösefrei gehen können. Diese ließ er jedoch verstreichen. Die Ausstiegsklausel Messis liegt bei 700 Millionen Euro. Möglicherweise würde Barcelona einem Verein ablösetechnisch entgegenkommen. (Marktwert laut transfermarkt.de : 112 Millionen Euro)

Messi kassiert dreistelliges Millionengehalt

Wie Football Leaks 2018 aufdeckte, verdient der 33-Jährige in Barcelona jährlich die unfassbare Summe von über 100 Millionen Euro brutto – und das ohne Prämien. Darunter fallen neben Grundgehalt auch die Bildrechte und ein Vertrag mit Messis Stiftung in Barcelona.

Ein Verein müsste also ein Wechselpaket in schwindelerregender Höhe schnüren, um einen Transfer des viermaligen CL-Siegers in diesem Sommer zu stemmen. In Zeiten der Coronakrise ist das äußerst fraglich. Lediglich Scheich-Klubs wie Paris Saint-Germain oder die Citizens könnten möglicherweise in der Lage sein, diese Summen in dieser Transferperiode zu realisieren, eventuell auch Inter, das Wechselgerüchte um den Argentinier zuletzt öffentlich schürte.