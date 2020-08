Aus in Runde 1! BIG scheitert überraschend bei der ESL Cologne

BIG verliert überraschend in der ersten Runde der ESL ONE Cologne mit 1:2 gegen NiP © Twitter: @bigclangg

Jeder Lauf hat mal ein Ende. Das musste nun auch das deutsche Counter-Strike-Team von BIG erfahren. Nach drei Turniersiegen in Folge, war nun Schluss in Runde Eins.

Was eine Überraschung! Die deutschen Counter-Strike-Dominatoren von BIG sind bei der ESL One Cologne als erstes Team überhaupt ausgeschieden.

Nachdem man die Szene monatelang, teilweise nach belieben, an die Wand spielte, verlor die Berliner Organisation gestern überraschend mit 1:2 gegen die Ninjas in Pyjamas. Zuvor konnte man mit dem DreamHack Masters Spring Europe, dem cs_summit six und dem DreamHack Open Summer drei der relevantesten und stärksten Turniere in Folge für sich entscheiden.