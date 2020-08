Manchester United: Harry Maguire im Urlaub in Griechenland festgenommen

Harry Maguire gerät im Urlaub in eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Laut Medienberichten wird der ManUnited-Kapitän in Handschellen abgeführt.

Maguire mit ManUnited an Sevilla gescheitert

In einem Statement, aus dem englische Medien zitieren, teilte Manchester United mit: "Der Verein hat Kenntnis von einem angeblichen Zwischenfall mit Harry Maguire auf Mykonos in der vergangenen Nacht. Wir sind mit Harry in Kontakt getreten und er kooperiert uneingeschränkt mit den griechischen Behörden."

Maguire hatte mit ManUnited zuletzt noch am Europa-League-Finalturnier in Deutschland teilgenommen. Im Halbfinale am vergangenen Sonntag in Köln hatten die Red Devils jedoch gegen den FC Sevilla mit 1:2 den Kürzeren gezogen.