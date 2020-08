Formel 1: Williams verkauft! Traditionsteam hofft auf Rückkehr an die Spitze

Formel-1-Rennstall Williams hat einen neuen Besitzer. Mithilfe eines US-Unternehmens soll das einst glanzvolle Traditionsteam zurück an die Spitze finden.

Der traditionsreiche Formel-1-Rennstall Williams hofft unter einem neuen Besitzer auf die Rückkehr in erfolgreichere Zeiten.

Das Team aus dem englischen Grove bestätigte am Freitag die Übernahme durch das US-amerikanische Investment-Unternehmen Dorilton Capital und brachte damit einen Verkaufsprozess zum Abschluss, der im Mai begonnen hatte.

"Dorilton Capital ist bekannt für einen langfristig angelegten Ansatz, der Fokus wird auf der Rückkehr des Teams zur Wettbewerbsfähigkeit liegen", hieß es in der Mitteilung: "Das ist der Beginn einer spannenden Ära in der Williams-Geschichte, das Team ist nun in einer guten Position, um von den anstehenden Regeländerungen der Formel 1 zu profitieren."