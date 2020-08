FC Schalke 04 mit Wechselkandidat McKennie ins Trainingslager

Mit 28 Spielern ist der FC Schalke 04 ins Österreich-Trainingslager nach Längenfeld aufgebrochen. Von heute an bis zum 29. August bereitet sich der Krisen-Klub in Tirol auf die neue Saison vor.

Der oftmals in Ungnade gefallene Kreativspieler, der im vergangenen Jahr von David Wagner in die U23 verbannt wurde, war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison noch an Premier-League-Klub Newcastle United ausgeliehen. Die Magpies ließen die festgeschriebene Kaufklausel in Höhe von zehn Mio. Euro allerdings verstreichen und hoffen nun im Transfer-Poker auf eine niedrigere Summe.