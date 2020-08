Serie A: Zahl der Coronafälle steigt vor Saisonstart weiter

Vier Wochen vor dem Saisonstart der Serie A steigt die Zahl an Coronafällen weiter an. Unter anderem erwischt es auch die Top-Klubs AS Rom und SSC Neapel.

In Italien ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Tagen wieder gewachsen. Mit über 35.000 Todesopfern zählt Italien zu den weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern. Die neue Saison soll am 19. September starten.