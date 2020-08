PSG-Verbot! Marseille greift vor Finale gegen FC Bayern durch

Die Rivalität zwischen den französischen Topklubs Paris Saint-Germain und Olympique Marseille ist berühmt-berüchtigt - und führt rund um das Champions-League-Finale zwischen PSG und dem FC Bayern am Sonntag zu besonderen Maßnahmen in der südfranzösischen Hafenstadt.

Wie Le Parisien am Donnerstagabend berichtete, herrscht am Sonntag in Marseille striktes PSG-Verbot! (Champions League, Finale: PSG - FC Bayern, So. ab 21 Uhr im LIVETICKER)