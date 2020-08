LoR: Leona wird der zweite Targon-Champion nach Taric

Neue Karten, neuen Mechaniken, neue Champions. Die Vorschau der am 26. August erscheinende Erweiterung "Call of the Mountain" läuft auf Hochtouren. Nun kommt Champion #5.

Nächste Woche Mittwoch ist es so weit - die zweite große Erweiterung für Legends of Runeterra wird veröffentlicht werden. Mit "Call of the Mountain" wird wie bei der ersten Expansion "Steigende Flut" eine neue Region eingeführt. Während es bei Steigende Flut Bilgewasser war, wird es bei Call of the Mountain Targon sein. Mit Leona wurde nun der zweite targonische Champion nach Taric vorgestellt.