Inter Mailand - FC Sevilla: Romelu Lukaku - Der Interminator

In der erfolgreichsten Saison der Nerazzurri seit dem Triple-Jahr 2010 ist der Belgier die Schlüsselfigur. "Romelu spielt eigentlich immer gut. Er ist ein sehr starker Spieler, ein guter Mann", lobte Trainer Antonio Conte. Mit 33 Toren sowie sechs Vorlagen in 50 Pflichtspielen spielt der Angreifer an der Seite seines Sturmpartners Lautaro Martinez die Saison seines Lebens.

Lukaku jagt Ronaldos Fabelmarke bei Inter

Bis zu solchen Fabelzahlen auf der großen Fußballbühne war es für Lukaku allerdings ein steiniger Weg. Wegen seiner körperlichen Robustheit, die heute neben der Schnelligkeit und dem Abschluss seine große Stärke ist, wurden in der Jugend oftmals Zweifel an seinem Alter laut.

Steiniger Weg für "Monster" Lukaku

"Als er neun Jahre alt war, trug er bereits Schuhe für Erwachsene", sagte sein erster Jugendtrainer Erwin Wosky einst der Daily Mail : "Die Trainer glaubten nicht, dass er so jung war. Die anderen Kinder fingen buchstäblich an zu weinen, als sie ihn kommen sahen. Er war ein Monster."

Doch der heute 27-Jährige kämpfte dagegen an, vor allem weil er seine Familie aus der Armut holen wollte. Er habe seine "Mutter nicht so leben sehen" können, sagte Lukaku dem Players-Tribune einst über seinen Antrieb: "Ich habe mit so viel Wut gespielt, wegen vieler Dinge. Wegen der Ratten, die in unserer Wohnung herumrannten. Weil ich die Champions League nicht sehen konnte. Weil die anderen Eltern mich immer angesehen haben."