FC Liverpool: Dejan Lovren gesteht Rache-Foul an Sergio Ramos wegen Salah

Er respektiere den Real-Kapitän als Spieler und für all das, was er für sein Team auf dem Platz gebe, betonte Lovren, schließlich habe Ramos auch viele Titel gewonnen, "aber auf der anderen Seite hat er einige Verhaltensweisen, die ich nicht mag und die Spielern Schaden zufügen".

Lovren: Ramos' Foul an Salah war Absicht

"Ich will keine große Story daraus machen, aber ich denke, was Ramos meinem Freund angetan hat, war Absicht - also war es an der Zeit, dass er dafür bezahlt", erklärte Lovren und betonte: "Wir waren viel besser als Real bevor sich Salah damals im Finale verletzt hat. Seine Auswechslung war ein herber Rückschlag für uns, danach haben sie angefangen, das Spiel zu dominieren."