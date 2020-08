EA startet neues deutschsprachiges FIFA-Format „The Next Level“

In der ersten Folge von "The Next Level" ist Simon „GamerBrother“ Schildgen als Experte zu Gast © EA Sports

Electronic Arts veröffentlicht mit „The Next Level“ ein neues deutschsprachiges FIFA-Format. „The Next Level“ informiert über alles, was in der Welt von FIFA geschieht und wird im monatlichen Rhythmus erscheinen. Host der Show ist die Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione.

Die erste Folge von „The Next Level“ ist hier zu sehen.

Die acht Episoden des Formats richten sich an FIFA-Spieler sowie an interessierte Gelegenheitsspieler gleichermaßen. Bekannte Influencer & EA Game Changer werden ihren Auftritt haben, aber auch prominente Gesichter aus der Welt des Fußballs und Lifestyles werden zu Gast sein. In der ersten Folge ist Simon „GamerBrother“ Schildgen als Experte zu Gast.