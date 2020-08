FC Bayern vs. PSG: So will Kingsley Coman Kylian Mbappé stoppen

So könnte Tuchel Bayern den Titel wegschnappen

Die Sorgen des FC Bayern vor dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (Champions League, Finale: PSG - FC Bayern, So. ab 21 Uhr im LIVETICKER ) tragen vor allem zwei Namen: Neymar und Kylian Mbappé.

Zumindest was letzteren angeht, haben die Münchner jedoch einen Experten in ihren Reihen, der ganz genau weiß, wie man den französischen Weltmeister stoppen kann.

"Ich habe schon des Öfteren mit ihm zusammengespielt, also werde ich versuchen, meinen Teamkollegen so viele Tipps wie möglich zu geben", sagte Mbappés Landsmann Kingsley Coman am Donnerstag bei einer internationalen Presserunde.