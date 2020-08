NHL-Playoffs: Greiss und Kühnhackl ziehen ins Viertelfinale ein

Tom Kühnhackl, Thomas Greiss und die New York Islanders feiern den Viertelfinaleinzug. © Getty Images

Während die New York Islanders um Thomas Greiss und Tom Kühnhackl den Viertelfinaleinzug feiern, ist die Saison für Tobias Rieders Calgary Flames zu Ende.

Stürmer Tom Kühnhackl und Goalie Thomas Greiss haben mit den New York Islanders in der NHL den Einzug ins Playoff-Viertelfinale geschafft.

Gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin gewann das Team vom Big Apple in Spiel fünf 4:0 und entschied damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:1 für sich. Die beiden Deutschen kamen nicht zum Einsatz. In der nächsten Runde trifft New York auf die Boston Bruins.