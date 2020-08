FC Bayern im Champions-League-Finale: Ajax Amsterdam freut's!

Ajax Amsterdam ist dank Bayern und PSG in der Gruppenphase der Champions League dabei © Getty Images

Der Finaleinzug des FC Bayern in der Champions League hat auch bei Ajax Amsterdam für strahlende Gesichter gesorgt.

Dadurch, dass mit den Münchnern und Paris Saint-Germain im Finale am Sonntag (Champions League, Finale: PSG - FC Bayern, So. ab 21 Uhr im LIVETICKER) zwei Teams aufeinandertreffen, die über ihre nationalen Ligen bereits für die neue Königsklassen-Saison qualifiziert waren, sind die Niederländer nun automatisch in der Gruppenphase der kommenden Spielzeit dabei - das stand mit dem Abpfiff im zweiten Halbfinale zwischen dem Team von Hansi Flick und Olympique Lyon endgültig fest.