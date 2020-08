NBA-Draft: Timberwolves haben ersten Pick vor Golden State Warriors

PLATZ 6: DENVER NUGGETS - Erst reiste Superstar Nikola Jokic wegen Corona-Erkrankung verspätet an, dann mussten die Nuggets mit Jamal Murray, Gary Harris und Will Barton drei Spieler der Starting Five ersetzen. Die Ausfälle hatten auch etwas Gutes, da Toptalent Michael Porter Jr. zündete. Mit Murray trieben die Nuggets trotz geringer Spielzeiten ihrer Stars dann die Lakers an den Rand einer Pleite - für die Finals reicht es wohl trotzdem nicht © Getty Images

PLATZ 9: HOUSTON ROCKETS - Die Basketball-Welt wartet gespannt darauf, was den Micro-Ball-Rockets in den Playoffs gelingen wird. In der Bubble gewannen sie unter anderem gegen die Bucks und Lakers, wobei LA ohne LeBron antrat. Harden zeigte mehrmals, dass er offensiv kaum zu stoppen ist - doch die Schwäche unter den Brettern, allgemein in der Defensive wird zum Problem werden - vor allem, da Russell Westbrook zu Beginn gegen sein Ex-Team ausfällt © Getty Images

Wohl auch Ex-Ulmer Hayes als Lottery-Pick

Wolves schließen Trade nicht aus

Die Draft-Positionen im Überblick:

1 Minnesota Timberwolves

2 Golden State Warriors

3 Charlotte Hornets

4 Chicago Bulls

5 Cleveland Cavaliers

6 Atlanta Hawks

7 Detroit Pistons

8 New York Knicks

9 Washington Wizards

10 Phoenix Suns

11 San Antonio Spurs

12 Sacramento Kings

13 New Orleans Pelicans

14 Boston Celtics

15 Orlando Magic

16 Portland Trail Blazers

17 Minnesota Timberwolves (via Brooklyn Nets)

18 Dallas Mavericks

19 Brooklyn Nets (via Philadelphia 76ers)

20 Miami Heat

21 Philadelphia 76ers (via Oklahoma City Thunder)

22 Denver Nuggets (via Houston Rockets)

23 Utah Jazz

24 Milwaukee Bucks (via Indiana Pacers)

25 Oklahoma City Thunder (via Denver Nuggets)

26 Boston Celtics

27 New York Knicks (via Los Angeles Clippers)

28 Los Angeles Lakers

29 Toronto Raptors

30 Boston Celtica (via Milwaukee Bucks)