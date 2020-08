NBA: Commissioner Adam Silver für Saisonstart-Verschiebung - Olympia-Überschneidung?

Wilde Dreier und Monsterdunks! So spektakulär ist die NBA-Bubble

NBA-Chef Adam Silver plant, den für Dezember terminierten Saisonstart erneut hinauszuzögern. Es droht eine Überschneidung mit den Olympischen Spielen in Tokio.

"Der 1. Dezember fühlt sich, da wir uns durch diese Saison arbeiten, etwas früh an für mich", sagte Silver während der auf dem TV-Sender ESPN ausgetragenen Draft-Lotterie.

"Unser erstes Ziel ist, Fans wieder in die Arenen zu bekommen", so der Commissioner weiter. Bezüglich einer möglichen Verschiebung des Saisonstarts kündigte Silver Gespräche mit der National Basketball Players Association (NBPA) an, der Spielergewerkschaft der NBA.