NFL: Mark Nzeocha erhält Lob von Trainer der San Francisco 49ers

Richard Hightower, Special-Teams-Koordinator der San Francisco 49ers, glaubt trotz einer möglichen Entlassung von Mark Nzeocha an dessen Zukunft in der NFL.

"Er ist seit vier Jahren bei uns, und er ist gewachsen wie kaum ein anderer", sagte der Special-Team-Coach im Interview mit ran.de : "Er ist genau so, wie ein 49er sein sollte."

Nzeochas Teamkollege George Kittle hat kürzlich einen neuen Vertrag über rund 75 Millionen Dollar (63,5 Millionen Euro) beim Super-Bowl-Finalisten unterzeichnet. Da Kittle damit zum bestbezahlten Tight End in der Geschichte der NFL aufsteigt, stand zuletzt auch die Entlassung von Nzeocha im Raum, damit die 49ers den vorgegebenen Gehaltsrahmen nicht überschreiten .

"Das bewundere ich an ihm"

Sein Trainer hält allerdings große Stücke auf ihn: "Er ist getrieben, er arbeitet hart, lehnt sich nicht zurück. Er will der Beste, der Größte sein, und das bewundere ich an ihm. (...) Die Jungs schauen auf zu ihm." Allerdings müsse der 26-Jährige noch an seiner Technik arbeiten.