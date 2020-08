NBA-Playoffs: Milwaukee Bucks und Antetokounmpo besiegen Orlando Magic in Spiel 2

Die Milwaukee Bucks rücken in Spiel 2 der NBA-Playoffs gegen Orlando Magic alles wieder gerade. Giannis Antetokounmpo knüpft an den legendären Kareem Abdul-Jabbar an.

Es werden besondere NBA-Playoffs 2020. In der "Bubble" von Orlando wird bis spätestens 12. Oktober der Meister gekürt. Doch wer sind die Topfavoriten bei der ungewöhnlichen Atmosphäre? Und wer ist in Orlando bisher am besten drauf bzw. welches Team muss sich noch steigern im Titelkampf? Auch die Chancen der Teams der deutschen Spieler werden im SPORT1-Powerranking zu den NBA-Playoffs beleuchtet © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago

PLATZ 16: ORLANDO MAGIC - Die "Heimmannschaft" um Nikola Vucevic hatte nach zwei Siegen gegen die Nets und Kings die Playoffs so gut wie sicher. Nach dem Saisonaus von Jonathan Isaac lief allerdings nur noch wenig rund. Nach fünf Niederlagen und einem Sieg gegen die ohne ihre Stars spielenden Pelicans gehen die Magic aber mit wenig Selbstvertrauen in die Erstrundenserie gegen die dominanten Bucks © Getty Images

PLATZ 15: BROOKLYN NETS - Die Nets hatten quasi bereits vor dem Restart aufgegeben. Neben den Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving sagten auch Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Wilson Chandler und Taurean Prince ab. Dass die Nets mit ihrem neuen Coach Jacque Vaughn fünf ihrer Spiele gewannen, ist daher eine riesige Überraschung. Doch ohne Stars sind die Nets in den Playoffs letztlich chancenlos © Getty Images

PLATZ 14: UTAH JAZZ - Das verletzungsbedingte Aus des effizientesten Scorers im Team, Bojan Bogdanovic, besiegelte für viele Experten das Playoff-Schicksal der Jazz. Utah tat sich in Orlando trotz Stars wie Donovan Mitchell und Rudy Gobert oft schwer und gewann nur gegen Teams, die nicht bei den Playoffs dabei sind. Das Fehlen von Mike Conley zu Beginn der Playoffs schmälert die Chancen Utahs weiter © Getty Images

PLATZ 13: PHILADELPHIA 76ers - Die Sixers sind das unberechenbarste Team der NBA. Das mit Stars gespickte Team sollte in der Bubble endlich aufdrehen, nachdem es bis dahin nicht rund gelaufen war. Experten stritten sich darüber, ob die 76ers angeführt von Joel Embiid eher Finals- oder Erstrundenaus-Kandidat sind. Nach dem Aus von Spielermacher Ben Simmons ist Letzteres wahrscheinlicher © Getty Images

PLATZ 12: INDIANA PACERS - Die Pacers haben auch ohne Domantas Sabonis überraschend guten Basketball gezeigt. Vor allem gegen die Lakers überzeugte Indiana. Nicht zu stoppen war dabei vor allem T.J. Warren, der von einigen sogar den Spitznamen Bubble-Warren bekam. Doch Warren kämpft mit einer Verletzung am Fuß. Und sein Erzfeind Jimmy Butler wird Warren und die Pacers nur zu gerne nach Hause schicken © Getty Images

PLATZ 11: DALLAS MAVERICKS - "Vorne hui, hinten pfui" ist auch das Motto der Mavs. Das unterstrich das Team um Maxi Kleber im ersten Spiel gegen die Rockets, als es zur Pause 85:75 stand. Der offensiv überragende Luka Doncic kann jedes Team vor Probleme stellen - doch die Clippers haben einige Spieler, die ihn ausbremsen können. Hinzu kommt die Clutch-Schwäche der Mavs, weshalb das Aus gegen L.A. wohl unvermeidlich ist © Getty Images

PLATZ 10: PORTLAND TRAIL BLAZERS - Durch eine starke Bubble-Bilanz mit 6:2-Siegen und gehöriger Schützenhilfe der Grizzlies retteten sich die Trail Blazers noch in die Playoffs. Zu verdanken ist dies - neben der Rückkehr von Center Jusuf Nurkic - vor allem den Mega-Leistungen von Spielmacher Damian Lillard. Letztgenannter könnte sogar die Lakers ärgern - aufgrund der schwachen Defensive wird es aber nicht für eine Sensation reichen © Getty Images

PLATZ 9: HOUSTON ROCKETS - Die Basketball-Welt wartet gespannt darauf, was den Micro-Ball-Rockets in den Playoffs gelingen wird. In der Bubble gewannen sie unter anderem gegen die Bucks und Lakers, wobei LA ohne LeBron antrat. Harden zeigte mehrmals, dass er offensiv kaum zu stoppen ist - doch die Schwäche unter den Brettern, allgemein in der Defensive wird zum Problem werden - vor allem, da Russell Westbrook zu Beginn gegen sein Ex-Team ausfällt © Getty Images

PLATZ 8: MIAMI HEAT - Bei Miami wechselten in der Bubble Licht und Schatten ständig. Auf starke Siege gegen Denver und Boston folgten Niederlagen gegen Toronto und Milwaukee. Jimmy Butler plagten zudem Verletzungsprobleme, doch in dem Duell gegen die Pacers und Erzfeind T.J. Warren zeigte er, wer der beste Spieler der beiden Teams ist. Gegen Indiana ist Miami deshalb klarer Favorit - ob es auch für die Bucks reicht, wird sich zeigen müssen © Getty Images

PLATZ 7: OKLAHOMA CITY THUNDER - Wie Miami fällt auch die Bilanz der Thunder mit vier Siegen und vier Niederlagen gemischt aus. Mit Ausnahme von Superstar Chris Paul wurden immer wieder Spieler geschont, zudem verletzte sich Center Steven Adams und Dennis Schröder verließ die Bubble wegen der Geburt seines zweiten Kindes. Mit der kompletten Besetzung ist das Team um den abzockten Paul aber für alle Gegner unangenehm © Getty Images

PLATZ 6: DENVER NUGGETS - Erst reiste Superstar Nikola Jokic wegen Corona-Erkrankung verspätet an, dann mussten die Nuggets mit Jamal Murray, Gary Harris und Will Barton drei Spieler der Starting Five ersetzen. Die Ausfälle hatten auch etwas Gutes, da Toptalent Michael Porter Jr. zündete. Mit Murray trieben die Nuggets trotz geringer Spielzeiten ihrer Stars dann die Lakers an den Rand einer Pleite - für die Finals reicht es wohl trotzdem nicht © Getty Images

PLATZ 5: LOS ANGELES LAKERS - Die Lakers verloren nach dem knappen Sieg gegen die Clippers fünf der nächsten sieben Spiele. Soweit kein Problem, da die Stars teils geschont wurden oder im Sparmodus unterwegs waren. Zudem sind LeBron-Teams in den Playoffs meist zur Stelle. Die von LeBron James angedeuteten Probleme der Lakers abseits des Courts könnten bei der Titeljagd - trotz der Extraklasse von LeBron und Davis - zum Problem werden © Getty Images

PLATZ 4: MILWAUKEE BUCKS - Das beste Team der Regular Season gewann in der Bubble nur dreimal und verlor sogar gegen die Nets, die mit der Ersatztruppe der Ersatztruppe antraten. Auch gegen die Mavs zeigten die sonst so defensivstarken Bucks Schwächen, Superstar Giannis Antetokounmpo wirkte zudem oft frustriert und leistete sich einen Ausraster. Gegen Auftaktgegner Orlando können sich die Bucks aber langsam in Form spielen © Getty Images

PLATZ 2: BOSTON CELTICS - Die Celtics konnten als einziges Team die Raptors besiegen und fegten sie mit 122:100 aus der Halle. Von Pleiten gegen Milwaukee und Miami erholte sich das Team schnell und holte mit Team-Basketball vier Siege in Folge, ehe gegen die Wizards alle Stars geschont wurden. Spielmacher Kemba Walker konnte nach Knieproblemen langsam herangeführt werden. Die Ost-Finals sind für Daniel Theis und Co. durchaus möglich © Getty Images

PLATZ 2: LOS ANGELES CLIPPERS - Die Clippers zeigten mit einer 5:3-Bilanz zwei Gesichter. Tiefpunkt war die Niederlage gegen die Nets. Coach Doc Rivers nutzte die Bubble aber auch, um Stars zu schonen. Gegen Denver stellte das Team um Kawhi Leonard und Paul George zuletzt seine Klasse unter Beweis. Für die Playoffs kehrt zudem Center Montrezl Harrell zurück. In Bestbesetzung sind die Clippers daher der Topfavorit © Getty Images

