Hertha BSC: Dieter Hoeneß über Jürgen Klinsmann, Lars Windhorst und Meisterschaft

Den Einstieg von Lars Windhorst sieht Hoeneß grundsätzlich zwar positiv: Der Investor hatte 66,6 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA für insgesamt 374 Millionen Euro erworben.

"Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Gefahr, dass man irgendwann nichts mehr zu verkaufen hat", sagte er dem rbb .: "Da wird dann auch die Perspektive ein bisschen kleiner. Das muss dann schon mit dem funktionieren, was jetzt an Kapital vorhanden ist."

Hoeneß: Mit Klinsmann nicht zusammengepasst

"Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man Jürgen Klinsmann verpflichtet, muss man wissen, was man tut", so der frühere Nationalspieler. "Dass es am Ende so ausartet, war natürlich so nicht zu erwarten. Aber dass das nicht zusammenpasst, das hätte man vielleicht ahnen können oder müssen."