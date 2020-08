Antonio Rüdiger über Rassismus: Strafen auch fürs Ignorieren

"Diese Leute sind Teil des Problems, sie sollten mitbestraft werden", sagte der Abwehrspieler des englischen Erstligisten FC Chelsea in der neuen Ausgabe des DFB-Journals .

Dort beschreibt der 27-Jährige auch besorgniserregende Entwicklungen im Fußball.

"In Stuttgart damals habe ich nie etwas erlebt, auch während meiner Jahre als Juniorenspieler so ab 2005 in Berlin gab es keinen Vorfall. Als ich nach Italien ging, wurde es schon schlimmer", sagte der gebürtige Berliner, dessen Mutter aus Sierra Leone stammt.