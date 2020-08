NBA: Heat bauen Führung gegen Pacers aus, Dennis Schröder und OKC gegen Rockets

Im zweiten Playoff-Spiel gegen die Indiana Pacers wird Duncan Robinson zum Matchwinner für die Miami Heat. Damit führt das Team aus Florida in der Serie 2:0.

Nach dem Sieg in Spiel eins feiern die Miami Heat auch im zweiten Match einen Erfolg. Mit dem 109:100-Sieg zieht die Franchise aus Florida in der Serie auf 2:0 davon.

Mann des Abends aus Sicht Miamis war Duncan Robinson. Die Nummer 55 der Heat hatte von Beginn an ein heißes Händchen und sorgte mit drei Dreiern zu Beginn für die ersten neun Punkte seines Teams. Gleich seinen ersten Wurf versenkte er nach 20 Sekunden aus knapp zehn Metern Entfernung.

Insgesamt kam der Shooting Guard auf 24 Punkte, die sich aus sieben Dreiern (bei acht Versuchen) und drei Freiwürfen zusammensetzten. Aber auch seine Teamkollegen waren in diesem Spiel stark von Downtown. Am Ende trafen die Heats 18 von 35 Dreiern, eine überragende Quote von 51,4 Prozent.