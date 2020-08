Formel 1: Nico Hülkenberg und Mike Rockenfeller im AvD Motorsport Magazin

Nico Hülkenberg spricht im AvD Motorsport Magazin über sein Kurz-Comeback in der Formel 1 und seine weitere Zukunft © SPORT1-Grafik: SPORT1/Imago

Nico Hülkenberg ist am Sonntag zu Gast im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1. Neben der Analyse des Formel-1-Rennens ins Spa spricht er auch über seine weiteren Pläne.

Die Formel 1 gibt in dieser außergewöhnlichen Saison weiter Gas. Im August standen gleich vier Rennen an fünf Wochenenden auf dem Programm, wobei das Rennen in Spa mit dem Großen Preis von Belgien den krönenden Abschluss bildet. Aber auch die übrige Motorsport-Welt nimmt immer mehr Fahrt auf nach den Verschiebungen durch die Corona-Pandemie.