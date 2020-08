Anzeige

Ski Alpin: Kommende Saison keine Weltcups in Nordamerika Keine Ski-Weltcups in Nordamerika

Auch in Beaver Creek wird diesen Winter nicht um Weltcup-Punkte gefahren © Imago

Die weltweite Corona-Pandemie wirbelt den Terminkalender der Saison 2020/21 durcheinander. Um die Reisen zu minimieren gibt es keine Rennen in den USA und Kanada.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird es in der kommenden Saison keine alpinen Skirennen in Nordamerika geben. Das teilte der Ski-Weltverband FIS am Donnerstag mit.

"Das Ziel der FIS ist es, eine volle Weltcupsaison durchzuführen und die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten auf bestmögliche Weise zu schützen",hieß es in einem FIS-Statement: "Die vorübergehende Neuausrichtung des Weltcup-Kalenders trägt diesem Ziel Rechnung, indem sie sich auf die Sicherheit der Athleten konzentriert, die Reisetätigkeit reduziert und allen Sportlern einen detaillierten Wettkampfkalender zur Verfügung stellt."

2021/22 wieder Rennen in Nordamerika

Traditionell startet normalerweise Ende November die Nordamerika-Tour der alpinen Skifahrer. Mit der Entscheidung entfallen bei den Frauen die Rennen in Killington (USA/28. und 29. November) und Lake Louise (Kanada/1. bis 6. Dezember). Bei den Männern betrifft dies die Weltcup-Stationen in Lake Louise (25. bis 29. November) und Vail/Beaver Creek (USA/1. bis 6. Dezember). Der Weltcup soll in der Saison 2021/22 an diese Austragungsorte zurückkehren.

Geplant ist, die ausgefallenen Rennen an anderen Orten neu anzusetzen. Voraussichtlich werden die Wettbewerbe in Val d'Isere (Frankreich) und St. Moritz (Schweiz) ausgetragen. Eine endgültige Entscheidung darüber soll Ende September fallen.