Hearthstone: Kleine Nerfs - aber große Wirkung?

Balance-Änderungen in digitalen Kartenspielen bringen oft unzählige Veränderungen mit sich, an die sich die Spieler erst einmal gewöhnen müssen. Doch es gibt Ausnahmen.

Während es in von Riot Games entwickelten Spielen wie League of Legends, Valorant oder auch Legends of Runeterra fast wöchentlich neue Balanceänderungen gibt, lässt man es bei Publisher-Pendant Blizzard meist gemächlicher angehen.