Wie Bret Hart: Nichte Natalya adelt Schweizer WWE-Star Cesaro

Ihr Onkel Bret "The Hitman" Hart ist Wrestling-Fans vor allem auch in Deutschland in bester Erinnerung - sie ist bei WWE erfolgreich in seine Fußstapfen getreten.

Natalie Neidhart - besser bekannt als Natalya - war die erste weibliche Absolventin des berüchtigten Dungeon, in dem ihr Großvater Stu Hart einst zahlreiche spätere Stars trainierte und quälte . Bei WWE ist die Tochter von Brets 2018 verstorbenem Schwager Jim "The Anvil" Neidhart seit über zehn Jahren ein Pfeiler der Frauendivision, hielt den Damentitel der Show SmackDown und den eingestellten Divas Championship.

Bei WrestleMania 34 im April 2018 bestreitet Rousey ihr Debütmatch. In einem unterhaltsamen Mixed-Match besiegte sie zusammen mit Kurt Angle Stephanie McMahon und Triple H - und beweist dabei auch gegen ihren männlichen Kontrahenten ihre Power © WWE 2018 All Rights Reserved

Die Pleite nagte schwer an Rousey: Sie zog sich für eine Weile komplett aus der Öffentlichkeit zurück, in einem Interview mit US-Talkmasterin Ellen DeGeneres gestand sie wenige Monate nach dem Kampf sogar Selbstmordgedanken gehabt zu haben © Getty Images

... im 7. Teil der "The Fast and the Furious"-Serie ... © Getty Images

Rousey rächte sich 2015 bei der Verleihung der ESPY-Awards, bei denen sie und Mayweather jeweils in der Kategorie "Bester Fighter" nominiert waren. In Anspielung auf Mayweathers Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt sagte sie: "Ich frage mich, wie es sich für Floyd anfühlt, einmal selbst von einer Frau geschlagen zu werden" © Getty Images

Auch in den großen Talkshows der USA geht Rousey mittlerweile ein und aus. Hier nimmt sie Jimmy Fallon in der "The Tonight Show" in den Armbar © Getty Images

Rousey verteidigte den Titel sechsmal, fast immer blitzschnell in der ersten Runde. Die bemitleidenswerte Cat Zingano wurde 2015 sogar in nur 14 Sekunden mit dem Armbar abgefertigt © Getty Images

Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking trat Rousey - Tochter der früheren Judo-Weltmeisterin AnnMaria De Mars ebenfalls an. Hier kämpfte sie gegen Anett Meszaros aus Ungarn © Getty Images

Ronda Rouseys große Karriere als Kampfsportlerin kommt keineswegs überraschend. 2007, bei den panamerikanischen Spielen in Rio de Janeiro gewann Rousey (zweite von links und damals 20 Jahre alt) ihren ersten großen sportlichen Titel: Die Goldmedaille im Judo in der Klasse bis 70 Kilogramm Körpergewicht © Getty Images

Das nächste Kapitel in Rouseys Leben: Sie will Mutter werden. Nach dem WWE-Jahreshöhepunkt WrestleMania 35 kündigte sie einen "Schwängerungsurlaub" an, sie will mit Ehemann Travis Browne eine Familie gründen - und legt ihre Wrestling-Karriere damit erstmal auf Eis © Getty Images

SPORT1: Natalya, am Tag vor dem SummerSlam am Sonntag steigt die 30. TakeOver-Show des NXT-Kaders. Sie haben da einen besonderen Platz in der Geschichte dieser Show, beim allerersten TakeOver 2014 waren Sie Gegnerin des heutigen WWE-Topstars Charlotte Flair in deren ersten richtig großem Match. Welche Erinnerungen verbinden Sie damit?

Natalya: Mein Mann Tyson Kidd und ich wurden damals gebeten, Teil dieser Show zu sein und wir haben es als große Ehre empfunden. Wir haben schon damals gewusst, welches Potenzial in dem Projekt NXT steckt. Damals war es noch nicht so groß, wie es heute ist, es war ein hidden gem , ein Schatz, der noch nicht gehoben war. Was daraus geworden ist, finde ich unglaublich, jedes TakeOver hat etwas Einzigartiges, bringt jemanden voran: Finn Balor, Samoa Joe , Bobby Roode, Ember Moon , Rhea Ripley - TakeOver hat so vielen eine Bühne geboten und ihre Karriere befeuert. Charlotte Flair war die erste und ich werde noch heute auf das Match angesprochen und wie es den Blick auf das Frauenwrestling bei WWE verändert hat.

Man muss wissen: Charlotte war damals noch nicht so von sich überzeugt, wie sie es heute zu Recht ist. Ich bin froh, dass ich ihr helfen durfte mit meiner Erfahrung, meinem Verständnis für das Geschäft, mit dem ich aufgewachsen bin. Wir haben da gemeinsam einen gewissen Zauber geweckt, von dem sie selbst nicht wusste, dass er in ihr steckte.

Natalya: Bei NXT gibt es eine große Vielfalt an Talenten, die das Zeug dazu haben. Kacy Catanzaro zum Beispiel, die sich ja schon bei Ninja Warrior hervorgetan hat : Ich glaube, es gibt niemanden, der eine solche Athletik mitbringt wie sie. Dann Rhea Ripley, die als Wrestlerin schon weiter ist: Sie ist eine Mischung aus meiner guten Freundin Beth Phoenix und Paige . Sie hat die Ecken und Kanten von Paige und zugleich die irre Muskelkraft von Beth. Und ihr Selling ... ich weiß, jetzt fange ich mit Insider-Sprache an, aber es muss sein.

Natalya: Das Selling von Rhea - also die Art und Weise, wie sie die Wirkung der gegnerischen Aktionen verkauft und hervorhebt - ist Wahnsinn. Wie sie das Geschehen im Ring herüberbringt und alle Arten von Emotionen beim Publikum zu wecken weiß: Da ist sie wirklich ganz weit vorn. Dann ist da noch Tegan Nox mit der imponierenden Art, wie sie ihre furchtbaren Verletzungen überwunden hat und immer wieder aufsteht. Und Io Shirai, der aktuelle Damenchampion bei NXT: Eigentlich braucht sie ja niemanden, der sie lobt, aber ich möchte es. Schauen Sie sich an, wie sie den Moonsault springt, schöner habe ich es selten gesehen. Io ist einzigartig, sie hat etwas Funkelndes, das auf alle, wirklich alle abstrahlt, mit denen sie in den Ring steigt. Sie holt aus jeder Gegnerin das Beste heraus. Sie sehen: Für mich gibt es da einige, die hervorstechen.

Natalya: Ich unterhalte mich darüber immer wieder mit Tyson, der für mich der Wrestling-Nerd und -Experte schlechthin ist: Für ihn ist Bret der Beste aller Zeiten, was die Arbeit im Ring angeht. Und man sieht das zum Beispiel auch daran, wenn ich mich mit anderen WWE-Stars unterhalte, wenn ich sie frage, was ihr Lieblingsmatch ist. Wenn ich meine Kollegen frage, welches für sie das beste SummerSlam-Match aller Zeiten war, höre ich immer wieder: Bret Hart gegen den British Bulldog in Wembley 1992. Wenn ich Mick Foley nach seinem Lieblingsmatch bei WrestleMania frage, sagt er: Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, WrestleMania 13. Wenn ich Beth und ihren Mann Edge nach seinem Lieblingsmatch frage: Auch das eins mit Bret Hart. All diese unterschiedlichen Leute mit unterschiedlichen Ansichten bewundern Bret, weil sie finden: Keiner hat das, was im Ring passiert, so echt wirken lassen wie er. Er hat Glaubwürdigkeit verkörpert, wer ihm zugesehen hat, fühlte etwas - das ist das Thema Selling, das ich vorher schon angesprochen habe. Egal, wer mit ihm im Ring stand - Shawn Michaels, 1-2-3-Kid, Hakushi: Bret hat die Stärken des jeweils Anderen hervorgekehrt und eine Geschichte damit erzählt. Das ist eine andere Qualität als die reine Athletik und Bret hatte sie wie kein Zweiter. Ich glaube, das war das, was auch die deutschen Fans an ihm geschätzt haben.

Undertaker vs. Michaels, Cena vs. Punk, Bret vs. Owen und ein Österreicher, der hoch einsteigt: SPORT1 zeigt die besten WWE-Matches aller Zeiten in Bildern. © WWE

Anlass für das Ranking: Das Wahnsinns-Match zwischen dem Österreicher WALTER und Tyler Bate beim England-Kader NXT UK, von "Kritiker-Papst" Dave Meltzer als zweitbestes WWE-Match überhaupt eingeordnet. Auch in der SPORT1-Bestenliste landet es sehr weit oben ... © WWE

PLATZ 15: JOHNNY GARGANO vs. TOMMASSO CIAMPA (NXT TakeOver: New Orleans, 2018) - Die Ex-Partner und in Wahrheit guten Freunde lieferten sich bei WWE die Hassfehde schlechthin - ihr "Unsanctioned Match" von WrestleMania 34 war ihr Meisterwerk © WWE

Das Duell verließ sich - ähnlich wie einst das legendäre Match gleicher Art zwischen Shawn Michaels und Chris Jericho - nicht auf besonders spektakulär aussehende oder blutige Show-Effekte. Stattdessen gab es echte Härte - und das Auserzählen der lang aufgebauten Geschichte der beiden, mit dem Triumph für Liebling Gargano © WWE

PLATZ 14: UNDERTAKER vs. SHAWN MICHAELS (IN YOUR HOUSE: BADD BLOOD, 1997) - Der Taker und der Heartbreak Kid brachten ein Konzept namens "Hell in a Cell" zur Uraufführung - und obwohl viele spätere Matches im Höllenkäfig wildere Stunts hatten: Stimmiger und runder als das Original war keines ©

PLATZ 13: UNDERTAKER vs. SHAWN MICHAELS (WRESTLEMANIA XXVI, 2010) - Nochmal Taker und HBK, ihr letztes (relevantes) Kapitel: Bei der Megashow in Phoenix setzte Michaels seine Karriere gegen die WrestleMania-Siegesserie des Undertaker aufs Spiel - und gab trotz seiner fortgeschrittenen 44 Jahre noch mal alles © WWE

"Mr. WrestleMania" lieferte eine würdige, mitreißende Abschiedsvorstellung, bevor er diezu diesem Zeitpunkt logische Niederlage einsteckte und seine Karriere beendete © WWE

PLATZ 12: JOHNNY GARGANO vs. ADAM COLE (NXT TakeOver: New York, 2019) - "Johnny Wrestling" krönte sich in einem "Best Two Out Of Three Falls Match" nach langem Warten erstmals zum NXT-Champion. Meltzer ordnete das atemberaubende Duell als bestes WWE-Match aller Zeiten ein ... © WWE

... Kritiker dagegen wenden ein: Die Matchstory des alle Widrigkeiten überstehenden Gargano sei am Ende zum Overkill überreizt worden. Kann man so sehen, ist aber Jammern auf hohem Niveau. Jeder Wrestling-Fan sollte dieses Match gesehen haben (wie alle Matches im Ranking) © WWE

PLATZ 11: HARDY BOYZ vs. DUDLEY BOYZ vs. EDGE & CHRISTIAN (WrestleMania X-7, 2001) - Oft kopiert, nie erreicht: Die zweite Auflage des damals noch recht frischen Konzepts TLC (Tables, Ladders & Chairs) © WWE

Der spektakuläre Dreikampf der legendären Teams der Attitude Era bot jede Menge Momente für die Ewigkeit, allen voran der unglaubliche Spear von Edge, mit dem Edge den an den Tag-Team-Gürteln baumelnden Jeff Hardy aus der Luft pflückte ©

Am Ende mischen sich auch noch Lita, der dritte Dudley Spike und der mit Edge und Christian verbündete Rhyno an: Andere Matches hätte das ruiniert, hier rundete es das Demolition-Derby ab, Edge und Christian triumphierten ©

PLATZ 10: ADRIAN NEVILLE vs. SAMI ZAYN (NXT TakeOver: R Evolution, 2014) - Das frühe Highlight des damals noch jungen NXT-Kaders. Neville und Zayn, in der Independent-Szene als "Pac" und "El Generico" schon zu Ruhm gekommen, boten ein Duell, das ihren Top-Matches bei ROH und Co. in nichts nachstand © WWE

Zayn wurde damals in einem packenden Finish zum Champion gekrönt. Denkwürdig auch die Szenen danach, in denen sich sein alter Weggefährte Kevin Owens brutal gegen ihn wandte © WWE

PLATZ 9: BRET HART vs. OWEN HART (WrestleMania X, 1994) - Der "Hitman" war zu diesem Zeitpunkt schon zum Topstar der damaligen WWF aufgestiegen, mit dieser technischen Meisterdarbietung hob er Bruder Owen auf sein Level ©

Owen (l.) gewann das Match überraschend, indem er eine Victory Roll seines Bruders (die Aktion, mit der er im Jahr zuvor King of the Ring geworden war) auskonterte und ihn auf die Matte drückte. Bret wurde am selben Abend WWF-Champion, mit dem Sieg wurde die Saat für die Fortsetzung der Bruderfehde gelegt - die noch besser werden sollte ... © WWE

PLATZ 8: CHRIS BENOIT vs. SHAWN MICHAELS vs. TRIPLE H (WrestleMania XX, 2004) - WWE schweigt dieses Match heute quasi tot, die Erinnerung an Benoit (l.) ist durch seine Schreckenstat 2007 (Mord an Frau und Kind, dann Suizid) überschattet. Vorher war er unbestritten einer der besten Wrestler der Welt, das Match, in dem er zum World Champ wurde sein bestes bei WWE © Getty Images

PLATZ 7: THE UNDERTAKER vs. SHAWN MICHAELS (WrestleMania 25, 2009) - Zum dritten Mal das Dream Team im Ring, ihr erstes WrestleMania-Duell 2009, das die Einleitung von Michaels' Abschiedsfehde war, war noch einen Tick besser als ihr Ende © WWE

PLATZ 6: SHAWN MICHAELS vs. RAZOR RAMON (WrestleMania X, 1994) - Ähnlich wie bei Hell in a Cell und TLC war es auch beim Leiter-Match: Eines der frühesten Werke war das beste. Der junge Michaels begründete mit damals so noch nicht gesehenen Flugeinlagen seinen Ruf als "Mr. WrestleMania" ... ©

... für Gegener Ramon (Scott Hall), die vielleicht charismatischste und coolste Sau der Neunziger, war es eine unübertroffene Sternstunde. Der "Bad Guy" erdet letztlich den hochfliegenden Michaels und sicherte sich den auf dem Spiel stehenden Intercontinental Title © WWE

PLATZ 5: BRET HART vs. OWEN HART (SummerSlam 1994) - Die bei WrestleMania aufgebaute Bruderfehde um den Titel fand ihren Höhepunkt: In einem Steel Cage Match, das bis heute als das Steel Cage Match schlechthin bezeichnet werden darf - Einfallsreichtum, Emotion, perfekte Spannungskurve © WWE

Der ältere Bruder Bret blieb am Ende Sieger, als Krönung folgte dann noch einer Massenkeilerei unter Beteiligung der Brüder und Schwäger der beiden. Tragisch, dass Owen fünf Jahre später bei einem missglückten Einmarsch-Stunt ums Leben kam © WWE

PLATZ 4: JOHNNY GARGANO vs. ANDRADE ALMAS (NXT TakeOver: Philadelphia, 2018) - Im Zweifel haben in diesem Ranking oft die Klassiker die modernen Matches ausgestochen, hier nicht: Was Gargano und Almas in diesem Titelduell bei NXT boten, hat bei WWE eine neue Stufe gezündet © WWE

Gargano und Andrade boten Technik, Psychologie und erzählerische Finesse aus einem Guss - und das in einem Tempo, das es in der Liga so lange nicht zu sehen gab. Matches auf diesem Niveau gab es im Hauptkader lange nicht zu sehen © WWE

PLATZ 3: WALTER vs. TYLER BATE (NXT UK TakeOver: Cardiff, 2019) - Noch einen drauf setzten soeben der aus Wien stammende WALTER und der junge Brite Tyler Bate, die sich ein ähnliches Niveau satte 40 Minuten lang hielten und sich das ultimative David-Goliath-Match lieferten - mit Goliath WALTER als Sieger © WWE

PLATZ 2: CM PUNK vs. JOHN CENA (Money in the Bank 2011) - Ein Kampf, der hatte, was kein Drehbuchautor der Welt künstlich erzeugen kann: reale Emotion, basierend auf einer echten Geschichte. Kultstar Punk drohte WWE damals tatsächlich frustriert mit seinem Abgang, wurde in letzter Minute zu einem Verbleib überredet ... © WWE

... und schockte in seiner Heimatstadt Chicago die Wrestling-Welt, als er Champion und Superstar John Cena in seinem nur vermeintlich letzten Match für die Liga den Titel abnahm. Die reale, bei den Fans noch unaufgeklärte Ungewissheit über Punks Zukunft verlieh dem Duell eine spannungsgeladene Atmosphäre, wie es sie so sonst nie gab © WWE

Und dann legten Punk und Cena auch noch beide das Match ihres Lebens hin - in das das Rätsel um Punk perfekt eingeflochten wurde (inklusive eines Auftritts von Boss Vince McMahon, der Punk scheinbar um den Sieg betrügen, aber von Cena abgehalten wurde). Punk triumphierte und brachte die Halle zum Explodieren © WWE

PLATZ 1: STONE COLD STEVE AUSTIN vs. BRET HART (WrestleMania 13, 1997) - Es kann nur eine Nummer 1 geben und es ist dieser x-fach zitierte Showdown, der den Grundstein für die Attitude Era und die Mega-Karriere von Superstar Stone Cold legte © WWE

Austin ging als Bösewicht in das nur durch Aufgabe zu gewinnende Submission Match und kam als Publikumsliebling heraus: Hart und er (nicht zufällig in Wahrheit wie viele Gegner hier gute Freunde) zogen in eine Schlacht, die intensiv, so glaubwürdig und dabei doch so gut erzählt war, wie Wrestling nur sein kann © WWE