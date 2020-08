Nuri Sahin blickt zurück: Die Anfänge beim BVB, der Wechsel zu Real

MARIO GÖTZE: Die Welt zwischen Hoch und Tief kennt wohl keiner besser als der Weltmeister. 2010 geht sein Stern auf, als ihn Jürgen Klopp zu den BVB-Profis holt. In seiner ersten Bundesliga-Saison ist er sofort Stammspieler und beteiligt sich an 21 Toren direkt. Dortmund wird Deutscher Meister © Getty Images

Götze gilt in den Folgejahren als das größte deutsche Talent und geht 2013 für 37 Mio. Euro zum größten Rivalen - dem FC Bayern. Im Sommer darauf schießt er Deutschland im Finale zum Weltmeistertitel. Bei den Bayern ist er nur in der Saison 14/15 Stammspieler, erzielt dort neun Tore © Getty Images

Nach insgesamt unbefriedigenden drei Jahren beim Rekordmeister kehrt Götze 2016 für 22 Mio. Euro zurück zum BVB. Dort fällt er zuerst lange wegen einer Stoffwechselerkrankung aus, kämpft sich aber zurück: In der Saison 2018/19 ist er an 14 Toren beteiligt © Getty Images

Zur unumstrittenen Größe reift er aber auch beim BVB letztlich nicht, in der aktuellen Saison bestreitet er unter Lucien Favre nur ein Liga-Spiel über 90 Minuten. Nach SPORT1-Informationen ist Gewissheit: Der auslaufende Vertrag des 27-Jährigen wird am Ende der Saison nicht verlängert © Imago

Im gleichen Jahr wird "Siggi" (4.v.r.) Vizeweltmeister in England. Nach sechs Jahren beim BVB geht Held zurück nach Offenbach und wechselt dann zwei Jahre später wieder nach Dortmund zurück. Dort kommt er aber nicht mehr wirklich ins rollen, trifft nur drei Mal in zwei Jahren und lässt seine Karriere später in Uerdingen ausklingen. Für den BVB absolvierte "Siggi" 253 Spiele © Getty Images

ERDAL KESER: Als Zehnjähriger kommt Keser aus der Türkei nach Deutschland und erhält mit 19 Jahren einen Profivertrag beim BVB. Dort wird er zwei Jahre später Stammspieler und erzielt in den Saisons 82/83 und 83/34 insgesamt 18 Tore. Anschließend wechselt Keser per Leihe zu Galatasaray Istanbul... © Getty Images

Zwei Jahre später kehrt der Mittelstürmer, der in Hagen aufgewachsen ist, nach Dortmund zurück und spielt dort nochmal eine Saison. 1987 wechselt er wieder in die Türkei, aber dieses Mal fest. Keser bleibt dort, geht später erneut zu Galatasaray und beendet dort seine Karriere © Getty Images

ANDREAS MÖLLER: Dieser Mann hat fast alles gewonnen und das meiste mit dem BVB. Möller geht 1987 für 1,25 Mio. Euro von Frankfurt nach Dortmund und wird dort zur Tormaschine. In zwei BL-Saisons ist "Andi" an 41 Toren beteiligt. Danach geht er zurück nach Frankfurt © Getty Images

In Florenz kann Heinrich die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen und kehrt nur zwei Jahre später für ein Drittel des Geldes nach Dortmund zurück. Dort ist er erst noch Stammspieler, wird dann aber immer mehr zum Ersatzmann und lässt seine Karriere dann in Köln und bei Union Berlin ausklingen © Getty Images

SHINJI KAGAWA: 2010 holt Dortmund den 21-jährigen Kagawa für kleines Geld aus Japan. Er schlägt ein wie eine Bombe. Mit ihm wird Dortmund 2011 und 2012 Deutscher Meister. In letzterer Saison ist der Offensivmann an 25 Toren beteiligt © Getty Images

Damit weckt er das Interesse von Manchester United, Kagawa wechselt für 16 Mio. Euro. In England kann der Japaner die Erwartungen nicht erfüllen und absolviert in drei Jahren nur 57 Pflichtspiele © Getty Images

2014 holt ihn Dortmund für acht Mio. Euro zurück - doch eine so prägende Figur wie in den Meisterjahren wird er nicht noch einmal. In 99 Ligaspielen zwischen 2014 und 2019 schießt er noch 20 Tore (eins weniger als in den zwei ersten BVB-Saisons), rückt aber nach und nach aus dem Fokus © Getty Images