FC Bayern, Manuel Neuer kann Legendenstatus im Finale der Champions League zementieren

Neuer kämpft sich nach schwieriger Zeit zurück

Punktsieg im Duell mit ter Stegen

In dieser Saison knüpfte Neuer größtenteils wieder an seine besten Zeiten an, wie an das Jahr 2014, als er in bestechender Verfassung mit dem DFB-Team Weltmeister in Brasilien wurde. Der Kapitän der Münchner strahlte Sicherheit und Ruhe aus - und hat sich seine besten Paraden wohl für das Final-Turnier in Lissabon aufgehoben. Wie es Weltklasse-Keeper eben so machen.